 تشدید تحرکات هوایی رژیم صهیونیستی بر فراز جنوب سوریه

جوان آنلاین: منابع سوری اعلام کردند: همزمان با پرواز پهپادها و جنگنده‌های اسرائیلی، تحرکات زمینی این رژیم در جنوب سوریه نیز شدت یافته است.

منابع سوری اعلام کردند که در کنار تحرکات زمینی، ۳ پهپاد و چند فروند جنگنده نیز در آسمان منطقه به پرواز درآمدند در حالیکه فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در حومه درعا و قنیطره همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین مورد، نیروهای اسرائیلی بامداد امروز با ستونی نظامی متشکل از ۱۲ خودرو که روی پل روستای «صیصون» در حومه غربی درعا مستقر شده بودند، اقدام به یورش و بازرسی خانه به خانه در این روستا کردند و همزمان ۳ پهپاد اسرائیلی نیز بر فراز منطقه در حال پرواز بودند.

دیشب نیز حومه قنیطره و درعا شاهد تحرکات نظامی مشابهی بود و جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان منطقه «حوض الیرموک» در حومه غربی درعا به پرواز درآمدند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، یک گشتی اسرائیلی شامل دو خودروی نظامی وارد جنگل‌های شهرک «الرفید» در حومه جنوبی قنیطره شد و اقدام به شلیک منور کرد که به وقوع آتش‌سوزی در منطقه انجامید.

پس از خروج این گشتی، نیروهای دفاع شهری و اهالی محل وارد عمل شدند و آتش را پیش از سرایت به مساحت‌های وسیع‌تر مهار کردند.

در همین حال، ستون نظامی دیگری متشکل از ۸ خودروی نظامی از گذرگاه «تل ابو الغیثار» وارد روستای «جمله» در منطقه حوض الیرموک شد که این عملیات نیز با پرواز متراکم پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه همراه بود.