کد خبر: 1374014
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

عطوان: هجمه نتانیاهو علیه بریتانیا اوج تروریسم نژادپرستانه است

عطوان تحلیلگر جهان عرب با اشاره به موضع گیری جدید نخست وزیر رژیم اسرائیل علیه انگلیس، آن را اوج توهم و تروریسم نژادپرستانه توصیف کرد.

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» در رای الیوم با اشاره به مواضع اخیر «بنیامین نتانیاهو» علیه انگلیس و توصیف این کشور به عنوان جمهوری اسلامی بریتانیا نوشت: نتانیاهو که تا همین اواخر با افتخار می‌گفت که اسرائیل دموکراتیک و نماینده تمدن غربی در خاورمیانه‌ای غرق در دیکتاتوری، نژادپرستی و نقض حقوق بشر است، در مصاحبه‌ تلویزیونی خود چندین حمله نژادپرستانه و تمسخرآمیز علیه کشورهایی مانند انگلیس انجام داده است؛ آنهم انگلیسی که با صدور اعلامیه «بالفور» نقشی کلیدی در ارتکاب بزرگترین بی‌عدالتی در تاریخ را داشت و این اوج ناسپاسی او علیه این کشور است.

وی ادامه داد: حملات نتانیاهو به بریتانیا و تمسخر آن به خاطر وجود مسلمانان در این کشور اروپایی و اوج توهم و تروریسم نژادپرستانه است. از زمانی که چهره‌های بریتانیایی و آمریکایی مسلمان‌تبار مانند «صادق خان» شهردار لندن و «زهران ممدانی»، شهردار نیویورک و پیش از آنها «ایلهان عمر» و «رشیده طلیب» (دو نماینده دموکرات) مطرح شدند، هجمه صهیونیستی علیه مسلمانان به اوج خود رسیده اما هیچ اعتراضی به رسیدن صهیونیست‌های نژادپرست به بالاترین مناصب در جهان غرب وجود ندارد.

عطوان بیان کرد: لابی پیشرو طرفدار اسرائیل در آمریکا، نزدیک به ۵۰ میلیون دلار برای شکست «عبدالرحمن السید»، یک آمریکایی مصری تبار و جلوگیری از پیروزی او در انتخابات سنا و کسب کرسی حزب دموکرات در میشیگان اختصاص داده است. این کار به نفع یک نامزد طرفدار اسرائیل که رقیب او بود، شد. رسیدن افراد طرفدار اسرائیل به مناصب عالی رتبه در آمریکا، از جمله وزارت خارجه امری عادی تلقی می‌شود، اما برنده شدن یک شهروند آمریکایی یا بریتانیایی مسلمان تبار غیرقابل قبول است.

این تحلیلگر در ادامه به نفوذ لابی صهیونیسم بر رسانه ها در انگلیس و ممنوعیت هرگونه همدردی با غزه اشاره و اضافه کرد: هرگز به ذهنم خطور نمی‌کرد که یک ستاره و مفسر ورزشی مانند «گری لینکر» از اجرای موفق‌ترین برنامه خود در تاریخ بریتانیا با بیش از ۲۶ سال فعالیت در بی‌بی‌سی کنار گذاشته شود، تنها جرم لینکر، ابراز همدردی با شهدای غزه، به ویژه کودکان بود.

وی گفت: عمر دروغ و فریب بسیار کوتاه است. مردم آمریکا، یا حداقل اکثریت آنها، از خواب غفلت بیدار می‌شوند، پرده‌ها را کنار می‌زنند و با سرعت فزاینده‌ای در برابر این تکبر اسرائیل می‌ایستند. حضور چهره‌ای شجاع مانند «زهران ممدانی» باعث شده که نتانیاهو حتی جرات نکند از نیویورک، شهر مورد علاقه‌اش، از ترس دستگیری دیدن کند.

عطوان افزود: نتانیاهو از «تاکر کارلسون» خبرنگار جسور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به چالش کشید و در برابر تجاوزی که او به دستور نتانیاهو و نزدیکانش علیه ایران انجام می‌دهد، ایستاد، می ترسد.

کارلسون گفت بود: « این جنگ، جنگی اسرائیلی است که ما در آن هیچ سهمی نداریم»، اظهاراتی که باعث شد بیش از ۸۲ درصد از مردم آمریکا از او حمایت کنند.

این تحلیلگر در پایان نوشت: بریتانیا باید کفاره گناهی را که علیه مردم فلسطین و اعلامیه بالفور مرتکب شده بپردازد و این لابی صهیونیستی را که بر رسانه‌ها، فرهنگ و حلقه تصمیم‌گیری آن تسلط داشته است، مهار کند. همین امر در مورد آمریکا نیز صدق می‌کند که سردمداران آن ادعا می‌کردند رهبر جهان آزاد و نگهبان دموکراسی، آزادی‌ها و حقوق بشر هستند؛ دروغ بزرگی که با قتل عام‌های نسل‌کشی در نوار غزه آشکار شد.

نتانیاهو در گفت‌وگو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، بریتانیا را جمهوری اسلامی بریتانیا توصیف کرد و گفت این کشور می‌تواند نخستین جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای باشد.

دولت انگلیس اظهارات وی را به شدت محکوم کرد و آن را کاملا غیرقابل قبول دانست.

برچسب ها: عطوان ، عبدالباری عطوان ، انگلیس
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