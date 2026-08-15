اولیانوف ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز را به سخره گرفت

جوان آنلاین: نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین میخائیل اولیانوف در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعلام تنگه هرمز بهعنوان «قلمرو آمریکا»، امروز با لحنی طعنهآمیز در شبکه ایکس پرسید «آیا این حرف شوخی بود؟»
این ادعا به قدری تمسخرآمیز بود که والاستریت ژورنال هم ساعاتی بعد از مطرح شدن آن از سوی ترامپ، به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد رئیسجمهور آمریکا تاکنون با مشاوران خود درباره اعلام تنگه هرمز بهعنوان «قلمرو آمریکا» گفتوگویی نداشته و اظهارات او در اینباره بیشتر جنبه شوخی داشته است!
پیشتر، معاون وزیر خارجه کاظم غریبآبادی با تاکید بر ایرانی بودن تنگه هرمز و کنترل ایران بر آن بهرغم ادعاهای رئیسجمهور آمریکا گفت که «تنگه هرمز فقط ذیل فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهامپردازی برندارید، ایران به اعمال محاصره ادامه خواهد داد».