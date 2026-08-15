جوان آنلاین: شبکه آمریکایی ان پی آر در گزارشی درباره وضعیت اقتصاد آمریکا، از تداوم فشار هزینههای زندگی بر خانوارها با وجود کاهش نسبی سرعت تورم خبر داد و نوشت جنگ آمریکا با ایران یکی از عوامل اصلی جهش دوباره قیمتها در ماههای اخیر بوده است. بر اساس دادههای جدید، قیمت مصرفکننده در فاصله ژوئن تا ژوئیه تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت، اما هزینه زندگی همچنان نسبت به سال گذشته ۳.۴ درصد بالاتر است.
این گزارش میگوید قیمت مواد غذایی در ماه ژوئیه اندکی کاهش یافت، اما همچنان ۲.۷ درصد بیشتر از سال گذشته است. در مقابل، قیمت بنزین اگرچه در ژوئیه کاهش ماهانه داشت، نسبت به سال قبل نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته است. ان پی آر تأکید میکند که توقف پیشرفت در انتقال نفتکشها از تنگه هرمز، بار دیگر قیمت سوخت در آمریکا را تحت فشار قرار داده است.
همزمان، کاهش تورم با کاهش سرعت رشد دستمزدها همراه شده است. متوسط دستمزدها در یک سال گذشته ۳.۲ درصد افزایش یافته؛ رقمی که از نرخ رشد ماه ژوئن کمتر است و به این معناست که دستمزد آمریکاییها بار دیگر از تورم عقب مانده است.
از سوی دیگر، خردهفروشی آمریکا در ژوئیه ۰.۶ درصد کاهش یافت و خرید آنلاین نیز ۲.۲ درصد افت کرد. با این حال، هزینهکرد در رستورانها و کافهها نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. این گزارش همچنین نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد در ژوئیه هزینه بیشتری کردهاند؛ بخشی از این افزایش هزینه با افزایش بدهی کارتهای اعتباری و وام خودرو تأمین شده است.
ان پی آر همچنین به وضعیت مالی دولت آمریکا اشاره میکند و مینویسد دفتر بودجه کنگره انتظار دارد کسری بودجه فدرال امسال از ۲ تریلیون دلار عبور کند و بدهی انباشته دولت به مرز ۴۰ تریلیون دلار نزدیک شود. افزایش بازده اوراق خزانه نیز به بالا ماندن نرخ وام مسکن و تضعیف بازار مسکن منجر شده است.