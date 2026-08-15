سعد معن: حشد شعبی بخشی از سیستم امنیتی عراق است

جوان آنلاین: سعد معن رئیس واحد اطلاعرسانی امنیتی عراق تاکید کرد که تصمیم انحصار سلاح در دست حکومت شامل حشد شعبی نیست.
وی افزود: تصمیم انحصار سلاح در دست حکومت شاهد طرفهای غیر مرتبط با نهادهای امنیتی عراق هستند. حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق است و نیروهای آن تابع قوانین نظامی نافذ هستند.
معن تصریح کرد: تصمیم انحصار سلاح در دست حکومت شامل طرفهای خارج از چارچوب نهادهای امنیتی است. تصمیم انحصار سلاح در دست حکومت برای تاکید بر عدم وجود فرماندهی موازی یا فرماندهی دیگر است که از سلاح خارج از چارچوب حکومت استفاده میکند.
او مجددا تاکید کرد که حشد شعبی بخشی از سیستم امنیتی کشور است.