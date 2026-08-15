افشای هک اطلاعات مالیات دهندگان فرانسوی

جوان آنلاین: روز چهارشنبه هفته قبل یک هکر ادعا کرد در اواخر ماه ژوئن به «اداره کل امور مالیه عمومی»، اداره مالیات فرانسه نفوذ کرده است. طبق بیانیه رسمی وزارت اقتصاد فرانسه، تحقیقات نیز این حمله سایبری که به دسترسی و استخراج داده های کاربران منجر شده بود را تایید کرد.

تحقیقات بیشتر در حال انجام است تا داده های مشخص و تعداد دقیق مالیات دهندگانی که اطلاعاتشان سرقت شده، مشخص شود. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: کاربرانی که تحت تاثیر این امر قرار گیرند، اطلاعاتی اختصاصی درباره آنکه داده هایشان مورد دسترسی قرار گرفته یا استخراج شده و در صورت نیاز اقدامات احتیاطی که باید انجام شود، دریافت می کنند.

وزارت اقتصاد فرانسه روز گذشته اعلام کرد داده های ۶۷۸ هزار کاربر سرقت شده است.