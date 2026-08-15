جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۹۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۸۰ نفر افزایش یافته است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۲ شهید جدید به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده و ۱۴ فلسطینی نیز مجروح شده‌اند.

این وزارتخانه خاطر نشان کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های اورژانس و سازمان امداد و نجات غزه تاکنون نتوانسته‌اند به آنان دسترسی پیدا کنند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱۲۶۲ فلسطینی به شهادت رسیده، ۴۱۶۸ نفر مجروح شده و پیکر ۸۰۸ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۹۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۸۰ نفر افزایش یافته است.