وضعیت مبهم ترابی برای دیدار با پرسپولیس و سپاهان

جوان آنلاین: مهدی ترابی در نخستین دیدار تراکتور در لیگ برتر برابر پیکان خیلی زود با مصدومیت مواجه شد و حضورش در دو بازی حساس پیش‌روی سرخ‌پوشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ترابی در دقیقه ۶ دیدار مقابل پیکان از ناحیه همسترینگ دچار کشیدگی شد و به همین دلیل نتوانست به بازی ادامه دهد. با تصمیم کادر پزشکی تراکتور، این بازیکن امروز (شنبه) تحت MRI قرار می‌گیرد تا میزان دقیق آسیب‌دیدگی و مدت زمان دوری او از تمرینات مشخص شود.

با وجود اینکه نتیجه نهایی بررسی‌های پزشکی هنوز اعلام نشده، پیش‌بینی اولیه این است که ترابی به دلیل این مصدومیت حداقل یک هفته تا ۱۰ روز از تمرینات دور باشد. در صورت تأیید این موضوع، هافبک تراکتور دیدارهای حساس تیمش مقابل سپاهان و پرسپولیس در هفته‌های دوم و سوم لیگ برتر را از دست خواهد داد.

با این حال، کادر پزشکی تراکتور پس از بررسی نتیجه MRI، میزان دقیق مصدومیت و زمان بازگشت ترابی به تمرینات و مسابقات را اعلام خواهد کرد.

تراکتور در هفته دوم ۲۷ مرداد به مصاف سپاهان می‌رود و ۲ شهریور در هفته سوم رودرروی پرسپولیس قرار خواهد گرفت.