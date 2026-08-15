موضع منفعلانه دولت غربگرای لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل

در حالی که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان همچنان ادامه دارد دولت غربگرای این کشور به محکوم کردن این تجاوزات و خطرناک خواندن آنها بسنده می کند.

جوان آنلاین:نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه جنوب این کشور گفت: تشدید تنش ها از سوی اسرائیل مسئله ای بسیار خطرناک است و تلاش ها برای تثبیت ثبات را از بین می برد.

وی اضافه کرد: شهدای حمله اسرائیل علیه منطقه انصار، زیر ساخت های نظامی نبودند بلکه زنان و کودکانی بودند که در این حمله قربانی شدند.

سلام ادامه داد: مسئولیت برخورد با هر زیر ساخت نظامی که در خاک لبنان یافت شود با حاکمیت است. وجود این زیرساخت ها به اسرائیل حق حمله به غیرنظامیان را نمی دهد. تل آویو باید این روند را متوقف کند. امنیت مردم لبنان و حق زندگی آنها قابل مذاکره یا معامله نیست.

این در حالی است که دولت غربگرای بیروت به جای اقدام عملی برای توقف تجاوزات اسرائیل به دنبال خلع سلاح مقاومت و باز کردن راه برای اشغالگران صهیونیست است.