یک روزنامه صهیونیستی به امکان تبدیل شدن ائتلاف برآمده از توافق مکه به کانال مذاکره مستقیم با ایران در راستای حل بحران های منطقه ای اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان هاآرتص در گزارشی تاکید کرد که ائتلاف عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که بر اساس توافق مکه امضا شده لزوما به یک جبهه نظامی علیه ایران تبدیل نخواهد شد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، با وجود اینکه برخی پرونده های منطقه ای با مقابله با نفوذ ایران ارتباط دارند، سه کشور اعلام کرده اند که این ائتلاف علیه کشور خاصی تشکیل نشده است.

در این گزارش آمده است که این ائتلاف در صورت گسترش و پیوستن کشورهای دیگر به آن، بیشتر از آنکه یک ائتلاف نظامی سنتی باشد به یک بستر سیاسی و دیپلماتیک تبدیل می شود.

کشورهای عضو این ائتلاف می توانند از این چارچوب برای ایجاد یک کانال مذاکره مستقیم با ایران و تلاش برای تعیین قواعد جدید در تعامل با پرونده های خلیج فارس، دریای سرخ و تنگه های هرمز و باب المندب استفاده کنند.

بر اساس گزارش هاآرتص در چنین سناریویی، ارزش این ائتلاف در توانایی آن برای مدیریت بحران ها و مذاکره با تهران خواهد بود، نه در جنگ با ایران. مهم ترین تحول احتمالی، تشکیل یک جبهه منطقه ای جدید علیه ایران نیست، بلکه تلاش کشورهای منطقه برای به دست گرفتن ابتکار عمل در مدیریت بحران های خود به جای انتظار برای تصمیمات آمریکا است.

این ائتلاف حتی اگر غیررسمی باقی بماند یا تعهدات نظامی محدودی داشته باشد، می تواند به یک کانال مذاکره منطقه ای تبدیل شود که با هدف کاهش تنش و دستیابی به تفاهم با تهران درباره حساس ترین پرونده ها فعالیت می کند.