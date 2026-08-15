حملات سنگین اسرائیل به جنوب لبنان

منابع لبنانی از شهادت ۷ نفر و زخمی شدن ۳ تن دیگر طی حملات ارتش اشغالگر اسرائیل به جنوب این کشور خبر دادند.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز (شنبه) با حمله هوایی به یک منزل مسکونی در حومه شهرک «انصار» در جنوب لبنان، مرتکب جنایت دیگری شد.

به نوشته خبرگزاری ملی لبنان، در این حمله، هفت نفر شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند و خانه مسکونی نیز به‌طور کامل تخریب شد.

در همین حال، نظامیان اشغالگر اسرائیلی همچنان در حال از بین بردن زیرساخت‌ها و بقایای امکانات زندگی در شهر بنت جبیل و شماری از روستاهای اطراف آن هستند.

به نوشته وبگاه النشره، نیروهای اشغالگر بامداد امروز چند منزل مسکونی در بنت جبیل را منفجر کردند. آنها همچنین با استفاده از مسلسل‌های سنگین، منازل واقع در امتداد جاده «کونین ـ صف الهوا» را هدف تیراندازی قرار دادند.

این در حالی است که جنگنده‌های اسرائیلی اندکی پیش از نیمه‌شب گذشته نیز منطقه «المشاع» در شهرک المنصوری را بمباران کرده بودند.

از سوی دیگر، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چند حمله هوایی شدید علیه ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند.

این حملات پس از آن شدت گرفت که رسانه‌ها از درگیری شدید رزمندگان حزب الله لبنان و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد امروز در بلندی‌های علی الطاهر، مشرف به منطقه استراتژیک نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.

در همین حال گزارش‌هایی از زخمی شدن ده‌ها تن از نظامیان ارتش اشغالگر پس از شکست پیشروی‌شان به سمت بلندی‌های علی الطاهر در پی درگیری‌های مستقیم با رزمندگان حزب الله منتشر شده است.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بالگردهای این رژیم نظامیان مجروح را از ارتفاعات علی الطاهر به بیمارستان‌های شمال فلسطین اشغالی منتقل کرده‌اند.