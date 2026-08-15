لغو تجمع حامیان فلسطین در فلوریدای آمریکا به اتهام یهودستیزی

یک تجمع انتخاباتی در ایالت فلوریدای آمریکا با حضور رشیده طلیب عضو فلسطینی تبار و دموکرات مجلس نمایندگان به اتهام یهودستیزی لغو شد.

جوان آنلاین: پس از اعتراضات یک نماینده دموکرات ایالت فلوریدا در جدیدترین جنجال بر سر موضع این حزب در قبال اسرائیل، میزبان محل برگزاری تجمع این عضو دموکرات مجلس نمایندگان و منتقد اسرائیل آن را لغو کرد.

طلیب به عنوان نخستین عضو فلسطینی تبار کنگره آمریکا قرار بود دیروز جمعه در یک تجمع انتخاباتی برای سه نامزد هم حزبی حضور پیدا کند.

اما سایت The Venue Fort Lauderdale که قرار بود میزبان این رویداد باشد، ناگهان از میزبانی صرفنظر کرد. این تصمیم پس از انتشار بیانیه مایکل گوتلیب نماینده مجلس ایالتی و رئیس انجمن یهودیان مجلس قانونگذاری فلوریدا و «ضد یهودی» خواندن این تجمع گرفته شد.

رویترز می‌افزاید: اتهام یهودستیزی علیه تجمعی که قرار بود طلیب در آن حضور پیدا کند در حالی است که این عضو دموکرات مجلس نمایندگان چنین رویکردی را محکوم کرده و اعلام نموده است که انتقاد از اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل و حملات آن به غزه و لبنان یهودستیزی نیست.

از دیگر سو، سایت «ونو» به عنوان میزبان این تجمع در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نگرانی‌های فزاینده امنیتی» دلیل این تصمیم بوده و تاکید کرد که این مکان متعلق به یهودیان است و «ارزش‌ها و تعهد ما به جامعه یهودیان برایمان اهمیت بسیاری دارد.»

دموکرات‌های مترقی از جمله طلیب و زهران ممدانی شهردار شهر نیویورک، با حمایت تمام عیار آمریکا از اسرائیل و حملات به غزه و لبنان، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و روابط نزدیک کاخ سفید با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مخالفند و همین امر منجر به کاهش حمایت دموکرات‌ها از این متحد خاورمیانه ای واشنگتن شده است.

تجمع یاد شده قرار بود برای حمایت از انجی نیکسون نماینده مجلس ایالتی که برای ورود به سنا نامزد شده، و همچنین در پشتیبانی از الیجا مانلی و الیور لارکین که به دنبال کرسی در مجلس نمایندگان ایالات متحده هستند، برگزار شود.

پس از لغو این تجمع، انجمن دموکرات‌های مترقی فلوریدا اعلام کرد که لغو چنین رویدادی ناشی از احساسات اسلام ستیزانه است.