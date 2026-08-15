جوان آنلاین: عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن، نظام سعودی را به شدت به باد انتقاد گرفت و درباره نقش آن در قبال مسأله فلسطین سوالاتی مطرح کرد و نظام سعودی را متهم کرد که امت را از مقابله با رژیم صهیونیستی باز میدارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مساء پرس، ابوراس ضمن اشاره به آنچه «تشدید خطرناک» در سرزمینهای فلسطینی خواند، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب فجیعترین جنایتها از جمله کشتار، تخریب، بازداشت و الحاق اراضی متهم کرد؛ اقداماتی که در سایه حمایت آمریکا، همدستی اروپا و کوتاهی کشورهای عربی و اسلامی انجام میشود.
وی در ادامه افزود که منشورها و قوانین بینالمللی امروز در زیر آوارهای فلسطین دفن میشوند.
معاون وزیر خارجه یمن در ادامه گفت برخی نظامهای عربی، در رأس آنها نظام سعودی، امت را از درون فرسوده و آن را وارد درگیریهای پایانناپذیر میکنند تا در خدمت پروژه صهیونیستی باشند.
وی تصریح کرد که ریاض درگیر ایجاد بحران و دامن زدن به درگیریها در شماری از کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان، لیبی، سودان، عراق و سومالی و دیگر کشورهاست.
ابوراس تأکید کرد: «هرگاه ملتی میخواهد قدمی برای یاری ملت مسلمان فلسطین بردارد، نظام سعودی تلاش میکند آن را در مشکلات و بحرانهای داخلی غرق کند تا جهت توجه آن را منحرف سازد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که هرجا طمعورزیهای صهیونیستی حرکت میکند، پول سعودی نیز برای تأمین مالی آن به حرکت درمیآید. ابوراس تأکید کرد که شایسته بود ریاض جهت دشمنی خود را به سوی رژیم اسرائیل معطوف کند.
وی در پایان اظهار داشت که مسأله فلسطین همچنان معیار درست برای سنجش حقیقت تعلق و صداقت در اقدام و همچنین مسأله اصلی یمن باقی خواهد ماند، هرچند نظام سعودی، تلاش کند در داخل مشکلات ایجاد کند.