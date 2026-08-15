حملات روسیه علیه بنادر و شناورهای اوکراین

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد که این کشور مواضع اوکراین را شامل انبارهای سوخت و یک قایق اسکورت در اودسا و همچنین زیرساخت های مورد استفاده نیروهای این کشور در بندر اسماعیل را هدف قرار داده است.

به گزارش مهر، وزارت دفاع روسیه تصریح کرد: روز گذشته نیروهای مسلح این کشور یک انبار سوخت متعلق به نیروهای مسلح اوکراین را در بندر یوژنی در منطقه اودسا هدف قرار دادند.

ارتش روسیه همچنین یک قایق گشتی را در بندر اودسا هدف قرار داد که برای اسکورت کشتی های حامل محموله های نظامی استفاده می شد.

همچنین گزارش شده که زیرساخت های بندر اسماعیل که از آن برای ذخیره سازی، بارگیری و انتقال محموله های نظامی و سوخت نیروهای مسلح اوکراین استفاده می شود هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور به هدف قرار دادن زیرساخت های بندری و شناورهای دریایی وابسته به نیروهای مسلح اوکراین با استفاده از پهپادهای دوربرد ادامه می دهند.

ارتش روسیه از اواسط ژوئیه گذشته به صورت روزانه کشتی های اوکراینی و مراکز ذخیره سازی در بنادر مورد استفاده نیروهای مسلح این کشور را هدف قرار داده است.