جوان آنلاین: مقامات فرانسه اعلام کردند که از آغاز تابستان تاکنون حدود۵۰۰ نفر به اتهام دست داشتن در ایجاد آتشسوزیهای جنگلی بازداشت شدهاند. از زمان بروز گرمای بیسابقه در تابستان سالجاری در دستکم ۶ کشور اروپایی آتشسوزیهای گسترده گزارش شده است.
به گزارش ایرنا، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که از اول ژوئیه (۱۰ نیر) تاکنون ۴۷۴ نفر، از جمله ۱۸۳ فرد زیر سن قانونی در ارتباط با آتشسوزیهای جنگلی در این کشور بازداشت شدهاند.
براساس اعلام این وزارتخانه نزدیک به ۷۰ درصد از دستگیرشدگان مظنون به ایجاد آتشسوزی عمدی هستند و بقیه به طور تصادفی این کار را انجام دادهاند.
رسانههای فرانسوی اعلام کردند که یک پسر ۱۵ ساله در ارتباط با آتشسوزی نزدیک «فرودگاه بوردو» که در ماه ژوئیه (تیر) منجر به کشته شدن دو آتشنشان شد، بازداشت شده است.
دانشمندان میگویند که تغییرات اقلیمی باعث افزایش رویدادهای آب و هوایی شدید، تبخیر خاک و منابع آبی شده و به تشدید آتشسوزیهای جنگلی که مرگ و میر هزاران نفر را در فرانسه رقم زده منجر شده است.
گاردین یادآوری کرده است که قاره اروپا با سرعتی نزدیک به دوبرابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است.
همزمان سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا در گزارش هفتگی درباره شرایط «بسیار بحرانی» در سراسر بخش های وسیعی از اروپای مرکزی و شرقی و بخشهای دیگری در جنوب بریتانیا، ایرلند، شمال فرانسه و جنوب سوئد هشدار صادر کرد.
براساس دادههای هواشناسی، میانگین دمای هوای غرب اروپا دیروز جمعه ۳۱.۲ درجه سانتیگراد ثبت شد که ۸ درجه سانتیگراد بالاتر از دمای معمول از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است و دمای کل اروپا ۱.۶ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ بود.
به گزارش ایرنا، در حالی که بخشهای بزرگی از جنوب اروپا، موج تازهای از گرمای طاقت فرسا و بیسابقه را تحمل می کند فرانسه تاکنون کشته شدن بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر را ثبت کرده است.
سازمان بهداشت ملی فرانسه روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که بین ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه (۲۷ خرداد تا ۱۱تیر) ۵ هزار و ۷۶۴ مورد مرگومیر بیشتر از معمول را ثبت کرده است.