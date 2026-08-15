ترامپ به پیروزی نتانیاهو در انتخابات اطمینان ندارد

جوان آنلاین: وبگاه «آکسیوس» گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی هنگام دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در دفتر بیضیشکل کاخ سفید در ۲۸ ژوئیه، در پاسخ به سؤال دونالد ترامپ درباره وضعیت خود در نظرسنجیهای پیش از انتخابات کنست که قرار است ۲۷ اکتبر آینده برگزار شود، مردد بود.
به گزارش ایسنا، ترامپ تاکنون از حمایت علنی از نامزدی مجدد نتانیاهو خودداری کرده است، در حالی که تردیدها در داخل آمریکا در مورد شانس پیروزی نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پیش رو رو به افزایش است. این در حالی است که ارزیابیها در کاخ سفید نشان دهنده افزایش ناامیدی از سیاستهای نتانیاهو است.
بر اساس این گزارش، یکی از مشاوران نتانیاهو برای پاسخ به ترامپ وارد صحبت شد و گفت: «آقای رئیسجمهور، او پیروز است.»
این در حالی است که نتایج آخرین نظرسنجیها نشان نمیدهد نتانیاهو قادر به تشکیل ائتلاف دولتی باشد و نظرسنجیهای اخیر نیز از عقبماندن حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو از حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت حکایت دارد.
«آکسیوس» در گزارشی که به بررسی دلایل اعلام نکردن حمایت ترامپ از نتانیاهو در انتخابات پیشرو پرداخته است، به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا از نظر شخصی نتانیاهو را دوست دارد، اما از برخی سیاستها و تصمیمهای او در دوره اخیر، بهویژه در قبال ایران، لبنان و نوار غزه، احساس سرخوردگی و ناامیدی میکند.
این وبگاه به نقل از دو فردی که اخیراً با ترامپ گفتوگو کردهاند، درباره نتانیاهو نوشت: «بیبی خودش بزرگترین دشمن خودش است.»
یک مقام پیشین آمریکایی نیز به «آکسیوس» گفت که عملکرد ضعیف نتانیاهو در نظرسنجیها یکی از دلایلی بوده که ترامپ را تا کنون از اعلام حمایت از او بازداشته است.
در همین راستا، آکسیوس به نقل از دو تن از دستیاران رهبران مخالفان گزارش داد با وجود تردید آشکار ترامپ در حمایت از نتانیاهو، رقبای انتخاباتی او، گادی آیزنکوت، نفتالی بنت و یائیر لاپید، همچنان از احتمال اعلام حمایت رئیسجمهور آمریکا از نخستوزیر رژیم صهیونیستی نگران هستند.
به گفته این دستیاران، سران مخالفان از طریق کانالهای پشتپرده پیامهایی را به نزدیکان ترامپ منتقل کرده و از رئیسجمهور آمریکا خواستهاند در انتخابات آینده اسرائیل بیطرف بماند.