کره جنوبی خطاب به پیونگ یانگ: بیایید صلح کنیم

رئیس جمهور کره جنوبی خواهان پایان یافتن دوران جنگ با کره شمالی و تحقق صلح میان آنها شد.

جوان آنلاین: رئیس جمهور کره جنوبی از مقامات کره شمالی خواست رو در رو مذاکره کرده و به دوران جنگ که از هفت دهه قبل تاکنون تمام نشده پایان دهند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: بیایید نیت های تهدیدآمیز خود را علیه یکدیگر کنار گذاشته و مذاکرات را برای پایان دادن به این جنگ طولانی مدت آغاز کنیم.

رئیس جمهور کره جنوبی بیان کرد که این مذاکرات می تواند شامل بررسی راه های مؤثر برای توقف پیشروی های کره شمالی در زمینه توان هسته ای باشد.

وی پیشنهاد ایجاد سازوکار امنیتی چند سطحی را برای کنترل بحران ها و ممانعت از حرکت به سمت بحران های جدید ارائه داد.

این در حالی است که پیشتر کره شمالی رزمایش‌های بزرگ نظامی آمریکا و کره جنوبی را که قرار است از هفته آینده آغاز شود، محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک‌آمیز خواند که موجب افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره می‌شود.