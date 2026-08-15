انگلیس ۲۲ میلیون دلار برای حمایت از ارتش لبنان اختصاص داد

سفارت انگلیس در بیروت از امضای تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۲۲ میلیون دلار برای حمایت از ارتش و نیروهای امنیت داخلی لبنان و تقویت توانمندی و تاب‌آوری نهادهای امنیتی این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سفارت انگلیس در بیروت اعلام کرد این کشور تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۱۶.۳ میلیون پوند، معادل حدود ۲۲ میلیون دلار، برای حمایت از ارتش لبنان و نیروهای امنیت داخلی این کشور امضا کرده است.

بر اساس بیانیه سفارت انگلیس که روز جمعه(۲۳ مرداد) منتشر شد، این تفاهم‌نامه روز پنجشنبه(۲۲ مرداد) با وزارت کشور و شهرداری‌ها و وزارت دفاع لبنان، در چارچوب برنامه ۳۱ ماهه «کمک‌های امنیت داخلی برای نیروهای امنیت داخلی لبنان» به امضا رسید.

احمد الحجار وزیر کشور لبنان، میشل منسا وزیر دفاع لبنان و همیش کوئل سفیر انگلیس در لبنان، این تفاهم‌نامه را در ساختمان وزارت کشور در بیروت امضا کردند.

سفارت انگلیس اعلام کرد این برنامه با هدف حمایت از نیروهای مسلح لبنان و نیروهای امنیت داخلی، تقویت امنیت و ثبات، تحکیم اقتدار دولت و افزایش توان و تاب‌آوری نهادهای امنیتی اجرا خواهد شد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی ام‌تی‌وی لبنان، این حمایت مالی از طریق «صندوق یکپارچه امنیتی» انگلیس ارائه خواهد شد.

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