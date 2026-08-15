جوان آنلاین: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نهتنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بنبست راهبردی و شکستهای میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانشآموزان بیگناه آغاز شد، بهسرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گستردهای پیدا کرد و واکنشهای متفاوتی را در رسانههای بینالمللی برانگیخت.
رسانههای جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کردهاند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتابها میتواند تصویری روشنتر از وضعیت واقعی جنگ و چشمانداز آن ارائه دهد.
رسانه های انگلیسی
نشریه فارن پالیسی در گزارشی به قلم جان هالتیوانگر و ریشی آینگار نوشت که جنگ ایران، ضعفهای خطرناک ایالات متحده را در برابر دیدگان دشمنانش آشکار ساخته است. این نشریه با اشاره به اظهارات سردار محمدرضا نقدی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که گفته بود «ارتش آمریکا ضعیفتر از آن چیزی است که ما تصور میکردیم»، تأکید میکند که این سخن هرچند ممکن است تبلیغاتی تلقی شود، اما واقعیتهای میدانی آن را تأیید میکنند.
این گزارش با برشمردن خسارات سنگین به ذخایر تسلیحاتی آمریکا فاش میسازد که واشنگتن ۱۵۰۰ رهگیر پاتریوت مصرف کرده و تنها ۱۷۰۰ فروند باقی مانده است؛ نزدیک به ۸۰ درصد از رهگیرهای تاد (THAAD) و «تقریباً تمامی» موشکهای دوربرد نقطهزن خود را از دست داده و حدود یکچهارم پهپادهای پیشرفته امکیو-۹ ریپر (هر فروند ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار) نیز نابود شده است. این کاهش هولناک ذخایر، به نوشته فارن پالیسی، در تصمیم ترامپ برای لغو حملات جدید و عصبانیت او از پیت هگست در کمپ دیوید نقش مستقیم داشته است.
فارن پالیسی همچنین به فرسایش اعتماد متحدان منطقهای آمریکا اشاره میکند و میافزاید که عربستان سعودی با پیوستن به یک پیمان دفاعی متقابل با ترکیه و پاکستان، عملاً در جستجوی جایگزینهای امنیتی جدید است. این گزارش با اشاره به تناقضگوییهای ترامپ که مدعی کنترل تنگه هرمز است در حالی که ترافیک کشتیرانی به پایینترین سطح سهماهه رسیده، نتیجه میگیرد که تداوم وضعیت موجود، خطرات قابل توجهی از جمله آشکارسازی بیشتر آسیبپذیریهای ایالات متحده را به همراه دارد. در پایان، این نشریه به «جنگ میمها» از سوی ایران نیز اشاره میکند که با انتشار تصاویر هوش مصنوعی از ترامپ در کامیون پذیرایی، عملاً ابتکار جنگ روانی را در دست گرفته است.
آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هنوز حمایت خود را از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای انتخابات آتی اعلام نکرده است. این منابع ادعا کردند که در هفتههای نخست جنگ علیه ایران مشاوران نزدیک ترامپ اطمینان داشتند که وی از نتانیاهو حمایت خواهد کرد اما با ناکام ماندن جنگ و گسترش اختلافات درباره سیاست خارجی نه تنها در قبال ایران بلکه درباره لبنان و غزه به تدریج از او فاصله گرفته است. ترامپ در گفتوگوهای خصوصی نتانیاهو را بدترین دشمن نخست وزیر اسرائیل توصیف کرده و از تصمیمات و سیاستهای او ابراز ناامیدی کرده است.
در این گزارش ادعا شده است مخالفت علنی نتانیاهو با طرح شورای صلح که ترامپ برای خلع سلاح حماس در غزه مطرح کرده است جدیدترین مورد از مجموعه اختلافات میان این دو نفر محسوب میشود. با این حال کاخ سفید اظهارات نتانیاهو را بخشی از سیاست انتخاباتی و نه اعلام یک موضع سیاسی نهایی دانست.
در همین حال ناظران معتقدند کاهش محبوبیت نتانیاهو در نظرسنجیها ممکن است دلیل تردید ترامپ برای اعلام حمایت علنی از او باشد. این گزارش در حالی منتشر شده که تمام سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی و تجاوزات این رژیم علیه کشورهای منطقه با چراغ سبز و حمایت تمام قد واشنگتن به ویژه ترامپ صورت می گیرد.
رسانه های چین و روسیه
بر اساس مقاله منتشرشده در وبسایت شبکه «آر.تی» عربی، الکساندر نازاروف به بررسی ابعاد راهبردی تقابل ایران و آمریکا و پیامدهای احتمالی ادامه درگیری پرداخته است. محور اصلی تحلیل، ظرفیتهای ایران برای وارد کردن فشار نظامی و اقتصادی بر آمریکا و متحدان منطقهای آن و همچنین محدودیتهای هر دو طرف در دستیابی به اهداف حداکثری است.
در این تحلیل، اقداماتی مانند حمله به پایگاههای آمریکا در منطقه و ایجاد محدودیت در تردد از تنگه هرمز بهعنوان ابزارهایی برای افزایش هزینههای حضور آمریکا و اعمال فشار بر واشنگتن مطرح شده است.
نویسنده معتقد است تنگه هرمز از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و هرگونه اختلال پایدار در آن میتواند بر بازار جهانی انرژی، کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ آسیایی و اروپایی تأثیر بگذارد.
مقاله همچنین به ظرفیت ایران برای تبدیل یک رویارویی منطقهای به مسئلهای با ابعاد بینالمللی اشاره میکند. از این منظر، نقش روسیه و چین، وضعیت اقتصاد جهانی، قیمت انرژی و میزان تمرکز آمریکا بر پرونده ایران از عوامل مؤثر بر مسیر آینده درگیری ارزیابی شدهاند.
نویسنده احتمال میدهد که افزایش فشار بر منابع انرژی و منافع آمریکا و متحدانش بتواند محاسبات راهبردی طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش اقتصادی، مقاله به تغییرات ذخایر نفتی آمریکا، واردات انرژی و تأثیر تحولات هرمز بر چین و اروپا پرداخته و تأکید دارد که پیامدهای بحران انرژی میتواند میان کشورهای مختلف متفاوت باشد. همچنین روابط اقتصادی و سرمایهگذاری کشورهای عربی خلیج فارس با آمریکا بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر معادلات منطقهای بررسی شده است. مقاله بر پیچیدگی و چندلایه بودن تقابل ایران و آمریکا تأکید دارد و نتیجه را وابسته به مجموعهای از عوامل نظامی، اقتصادی، انرژی و ژئوپلیتیکی میداند. در مجموع، تداوم بحران میتواند پیامدهایی فراتر از میدان نظامی داشته و بر امنیت منطقه، بازار انرژی و مناسبات میان ایران، آمریکا، کشورهای عربی، روسیه و چین اثرگذار باشد.
روزنامه چینی «گلوبال تایمز» نیز در گزارشی وضعیت برخی زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام و مشکلات مرتبط با نیروهای این کشور، بهعنوان نشانههایی از افزایش فشار بر ساختار نظامی واشنگتن برررسی کرده است.
این گزارش با استناد به ارزیابی بازرس کل وزارت دفاع آمریکا اعلام میکند که ۱۱ تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام با مشکلاتی از جمله فرسودگی ساختمانها، خوردگی، ریزش سقف، و کپک مواجه هستند. همچنین زیرساختهای آبرسانی و مسکن نیروهای نظامی نیز نیازمند توجه و سرمایهگذاری عنوان شده است.
مقامهای آمریکایی بخشی از این وضعیت را به قدمت برخی ساختمانها، شرایط محیطی مانند زلزله و سونامی و همچنین کمبود نیروی انسانی و بودجه نسبت دادهاند.
گزارش در ادامه به شرایط خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» پرداخته و افزود استقرار طولانیمدت این ناو در ارتباط با جنگ ایران، فشار روانی و خستگی نیروها را افزایش داده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، خدمه این ناو ۲۵۰ روز متوالی در دریا بودهاند و ۴۰ روز عملیات رزمی مستمر را تجربه کردهاند. برخی خانوادهها و نیروها نیز نسبت به کاهش روحیه و مشکلات سلامت روان ابراز نگرانی کردهاند.
«سونگ ژونگپینگ»، کارشناس امور نظامی چین، این مشکلات را به محدودیت منابع دفاعی آمریکا و فشار ناشی از حفظ حضور نظامی گسترده در مناطق مختلف مرتبط میداند. به گفته وی، ناوگان آمریکا و زیرساختهای نظامی آن برای پشتیبانی از راهبرد استقرار جهانی، با فشار فزاینده مواجه هستند. در مجموع گزارش، مجموعه مشکلات زیرساختی، محدودیت بودجه، فرسودگی تجهیزات و فشار نیروی انسانی را چالشی برای حفظ حضور نظامی گسترده آمریکا ارزیابی میکند.