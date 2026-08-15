جهانبخش: میزبان جام جهانی رفتار ناعادلانه داشت

جوان آنلاین: علیرضا جهانبخش در گفت‌وگویی با ESPN از شرایطی گفت که تیم ملی ایران در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ با آن روبه‌رو شد؛ از جابه‌جایی‌های دشوار میان آمریکا و مکزیک تا معطلی در فرودگاه‌ها و بازرسی‌های امنیتی.

به گفته او، تیم در بعضی مراحل احساس می‌کرد برخوردی که با آن صورت می‌گیرد، با آنچه باید در یک تورنمنت ورزشی بزرگ تجربه شود، فاصله دارد. او از این وضعیت به عنوان «رفتاری ناعادلانه» یاد کرده؛ توصیفی که وقتی از زبان کاپیتان تیم ملی مطرح می‌شود، نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

نکته قابل توجه در صحبت‌های جهانبخش این است که او ماجرا را صرفاً به یک گلایه شخصی تقلیل نمی‌دهد. مسئله درباره تیمی است که باید در فاصله چند روز، خود را برای ۳ مسابقه در بالاترین سطح فوتبال جهان آماده می‌کرد؛ اما بخشی از انرژی و تمرکز بازیکنان و کادر، صرف مسائلی می‌شد که اساساً نباید در یک رقابت فوتبالی تعیین‌کننده باشند.

جهانبخش تأکید کرد: بازیکنان وقتی وارد زمین می‌شدند، تلاش داشتند همه این مسائل را کنار بگذارند. این شاید مهم‌ترین بخش روایت او باشد؛ اینکه تیم ملی با وجود تمام شرایط پیرامونی، فوتبالش را بازی کرد و اجازه نداد اتفاقات خارج از زمین بهانه‌ای برای عملکردش باشد. حرفه‌ای بودن بازیکنان نباید باعث شود اصل ماجرا فراموش شود. جام جهانی متعلق به همه تیم‌هاست و عدالت در چنین تورنمنتی فقط به تصمیم داور یا استفاده از VAR محدود نمی‌شود. عدالت یعنی هر تیمی بتواند با آرامش سفر کند، استراحت کند، تمرین کند و با تمرکز وارد زمین شود.