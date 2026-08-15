کد خبر: 1373955
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

روایت نیویورک تایمز از دردسر تازه آمریکا در پشتیبانی از ناوها

نیویورک تایمز روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت، از بین رفتن مرکز تدارکات نیروی دریایی آمریکا در ناوگان پنجم آن در بحرین بر اثر حملات ایران در عملیات وعده صادق ۴، دلیل اصلی به بار آمدن وضعیت طاقت‌فرسای بهداشتی و غذایی نظامیان آمریکایی در ناو آبراهام لینکلن و ناوهای دیگر است که برای تامین نیازهای تدارکاتی به این پایگاه متکی بودند.

جوان آنلاین: مشکلات تدارکاتی ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن که شرایط طاقت‌فرسایی را برای نظامیان آمریکایی ایجاد کرده و طی روزهای اخیر خبرساز شده است، اندکی پس از روز اول جنگ غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران آغاز شد؛ زمانی که حملات موشک‌ها و پهپادهای ایران در عملیات وعده صادق ۴ ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف قرار داد.

روزنامه نیویورک تایمز با انتشار این مطلب نوشت: حمله ایران که در تلافی حمله آمریکا و اسرائیل انجام شد، بخش بزرگی از این پایگاه را نابود کرد. با در آتش سوختن این پایگاه، یکی از مهم‌ترین مراکز تدارکاتی که نیروی دریایی آمریکا دهه‌ها به آن متکی بود نیز از بین رفت. نیروی دریایی به یک برنامه جایگزین نیاز داشت تا بتواند به تغذیه ملوانانی که شبانه‌روز برای به پرواز درآوردن هواپیماهای جنگی در ماموریت‌های تهاجمی و بعدها برای حفظ محاصره بنادر ایران کار می‌کردند، ادامه دهد.

با توجه به تهدید حملات ایران به سایر بنادر منطقه، پنتاگون به پایگاهی تحت فرماندهی انگلیس در جزیره دیه‌گو گارسیا به عنوان مرکز تدارکاتی خود روی آورد که در جنوب مالدیو و تقریبا ۲ هزار و ۲۰۰ مایل دورتر از محل استقرار دو ناوگروه ضربت هواپیمابر در دریای عمان است.

از دست رفتن مرکز تدارکاتی در بحرین به ایجاد مشکلات در ناوهایی منجر شده است که از عملیات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران پشتیبانی می‌کنند، به‌گونه‌ای که سناتورهای دموکرات نگرانی‌هایی را درباره ۵۰۰۰ ملوان ناو آبراهام لینکلن و ماموریت تقریبا ۹ ماهه آن مطرح کرده‌اند.

ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت در نامه‌ای به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که مشکلات گزارش‌شده شامل کمبود اقلام اولیه تدارکاتی و کاهش سلامت روانی اعضای خدمه است. اگرچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در یک پایگاه هوایی نظامی این نگرانی‌ها را نادیده گرفته و گفت: «این ناو در حال حاضر عازم شده یا خیلی زود خواهد شد و با ناو بسیار مشابه دیگری دیگری جایگزین می‌شود.»

هگست نیز روز پنج‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آمریکا تا چه مدت می‌تواند محاصره تنگه هرمز را حفظ کند، پاسخی مشابه داد و با تلاش برای کمرنگ جلوه دادن این مشکل مدعی شد: «تا هر زمان که لازم باشد، می‌توانیم آن را به طور نامحدود حفظ کنیم.»

جایگزین ناو آبراهام لینکلن، ناو یواس‌اس جورج واشنگتن مستقر در ژاپن است که اوایل این هفته در حال حرکت به سمت غرب از طریق تنگه مالاکا در آب‌های اندونزی رویت شد. ناو دیگر، یواس‌اس جورج اچ دبلیو بوش از زمان اعزام از نورفُک در ۳۱ مارس، ماه‌هاست که در غرب آسیا عملیات انجام می‌دهد.

رسانه آمریکایی در ادامه نوشت: یک مقام نظامی آمریکا که به شرط ناشناس ماندن به دلیل حساسیت مسائل تدارکاتی صحبت می‌کرد، گفت که نیروی دریایی اندکی پس از وارد آمدن آسیب شدید به پایگاه بحرین استفاده از دیه‌گو گارسیا را به عنوان نقطه اصلی بارگیری آغاز کرد.

ناو آبراهام لینکلن، مستقر در سن دیگو، نزدیک به ۹ ماه است که در دریا به سر می‌برد و به گفته نیروی دریایی آمریکا در بندری برای استراحت نظامیان توقف نداشته است. بندر بحرین یکی از دو نقطه‌ای است که ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه معمولا برای استراحت خدمه در آن پهلو می‌گرفته‌اند. بندر دیگر، بندر فجیره امارات در دریای عمان، نیز به خوبی در برد موشک‌های ایران قرار دارد.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، هواپیما ، جنگ ایران و آمریکا
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