شهادت ۷ نفر در حمله اسرائیل به جنوب لبنان

منابع لبنانی با اشاره به حملات جدید اشغالگران صهیونیست به جنوب این کشور، از شهادت ۷ نفر دیگر بر اثر این حملات خبر دادند.

جوان آنلاین: رسانه های لبنانی از تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند و شبکه الجدید نیز اعلام کرد که هفت لبنانی بر اثر حمله روز شنبه اسرائیل به شهرک انصار به شهادت رسیدند.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری لبنان نیز گزارش داد: نظامیان اسرائیلی همچنان به نابودی آنچه از زیرساخت های حیاتی در شهر بنت جبیل مانده و روستاهای مجاور ادامه می دهند و بامداد امروز چند منزل دیگر را در این شهر ویران کردند. همچنین اشغالگران با سلاح سنگین به سمت منازل مجاور جاده «کونین- صف الهوا» آتش گشودند.

این در حالی است که نیمه شب نیز جنگنده های اسرائیلی محله «المشاع» در شهرک «المنصوری» را بمباران کردند.

از سوی دیگر، جنگنده های اسرائیلی حملات سنگینی را به ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند و توپخانه ارتش اشغالگر نیز به گلوله باران این منطقه پرداخت.

روز جمعه نیز منابع لبنانی اعلام کردند: در ادامه عملیات انفجار و تخریب ارتش صهیونیستی در شماری از روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان، هواپیماهای جنگی و پهپادهای اسرائیلی بر فراز این مناطق پرواز کردند. در این میان شهرک‌های بیت‌یاحون، حداثا و کونین شاهد سلسله‌ انفجارهای گسترده ای بود که به دلیل شدت انفجارها، صدای آن‌ تا روستاهای ساحلی شنیده شد. هم‌زمان با این انفجارها، تانک‌های اسرائیلی به سمت شهرک حداثا در بنت‌جبیل پیشروی کردند.

تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض آشکار آتش بس در حالی است که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان روز جمعه با تاکید بر اینکه ثبات این کشور در گروی توقف تجاوزهای این رژیم است، خواستار پایان فوری حملات و عقب‌نشینی صهیونیست ها به مرزهای بین‌المللی شد و توقف تجاوزها را شرط اصلی تداوم روند مذاکرات دانست.