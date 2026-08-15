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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

انتقاد از اتحادیه اروپا به دلیل مذاکرات مخفی با پلیس رژیم صهیونیستی

اتحادیه اروپا بر اساس گزارش جدید گروه حقوق مدنی استیت واچ، کمیسیون اروپا در حال مذاکره محرمانه با پلیس رژیم صهیونیستی برای به اشتراک گذاشتن داده‌های شخصی حساس فلسطینیان بوده است.

جوان آنلاین: این مذاکرات و توافق محرمانه علیرغم هشدارهای حقوقی داخلی مبنی بر اینکه قوانین بین‌المللی را نقض می کند و فلسطینی‌ها را در معرض خطر قرار دهد، انجام شده است.

به گزارش ایرنا، پیش‌نویس این توافق که در ابتدا با آژانس پلیس اروپا موسوم به یوروپل مذاکره شده بود، امکان تبادل داده‌های بیومتریک، اطلاعات ژنتیکی، داده‌های مکانی، دیدگاه‌های سیاسی و اطلاعات شخصی را فراهم می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که این مذاکرات علیرغم حکم سال ۲۰۲۲ شورای سرویس حقوقی اتحادیه اروپا که این پیشنهاد را غیر قانونی دانست، ادامه پیدا کرده است.

این شورا هشدار داده بود که این توافق خطر مشروعیت بخشیدن به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل را به همراه دارد و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف می‌کند.

نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده احتمالی از داده‌های جمع‌آوری‌شده در طی ماموریت های پلیس اتحادیه اروپا در کرانه باختری و شهر رفح در نوار غزه مطرح شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این اطلاعات به مقامات اسرائیلی تحویل داده شود، می‌تواند در سیستم‌های نظارتی نظامی موجود که علیه جمعیت فلسطین استفاده می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

ایتان دایموند کارشناس حقوقی گفت: داده‌های منتقل‌شده از طریق این توافق‌نامه می‌تواند به عنوان اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیمات حمله و کشتن فلسطینی‌ها استفاده شود. اتحادیه اروپا با این کار خطر سلب خودسرانه آزادی مردم و قرار دادن آنها در معرض بدرفتاری سیستماتیک در شرایط جهنمی بازداشت را افزایش می دهد.

این مذاکرات بر اساس یک توافق محدودتر سال ۲۰۱۸ ایجاد شده است که صریحاً اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی و سرزمین‌های اشغالی را مستثنی می‌کرد. منتقدان معتقدند که ادامه پیگیری این توافق‌نامه گسترده توسط کمیسیون اروپا، احکام اخیر دادگاه‌های بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

دوو کورف محقق حقوقی وابسته به دانشگاه ییل، موضع کمیسیون را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و به خطر به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس با رژیمی که «به طور موثق به نسل‌کشی و سایر جنایات متهم است» اشاره کرد.

به گزارش ایرنا،‌ به گفته وزارت بهداشت فلسطین در غزه، تعداد شهدا از زمان آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر به ۱۲۵۷ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۴۱۳۱ نفر رسیده است، در حالی که تیم‌های امداد و نجات ۸۰۶ جسد را از زیر آوار پیدا کرده‌اند.

تعداد کل شهدای غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) به ۷۳ هزار و ۳۸۴ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۱۷۴ هزار و ۲۴۲ نفر رسیده است.

برچسب ها: اتحادیه‌اروپا ، مذاکرات ، رژیم صهیونیستی
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