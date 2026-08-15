رئیس جمهوری مصر در گفت وگوی تلفنی با همتای اوکراینی خود بر اهمیت حل و فصل تنش از راه‌های مسالمت آمیز در راستای حفظ صلح و ثبات منطقه تاکید کرد.

جوان آنلاین: «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در گفت وگو با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود، بر ضرورت کاهش تنش ها در خاورمیانه تاکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت حل و فصل تنش های منطقه ای فعلی از طریق راهکارهای مسالمت آمیز برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد و خواستار هم افزایی نقش های منطقه ای و بین المللی برای توقف تنش ها و ممانعت از بحران شد.

رئیس جمهوری مصر در ادامه درباره تبعات منفی تشدید تنش ها در منطقه بر امنیت، ثبات و روند تجارت بین الملل هشدار داد.

«محمد الشناوی» سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت: در این گفت وگو، راههای توسعه روابط دوجانبه میان مصر و اوکراین در زمینه های مختلف به ویژه در بخش های تجاری و اقتصادی بررسی شد.

سخنگوی ریاست جمهور مصر با اشاره به اینکه روسای جمهوری اوکراین و مصر بر افزایش حجم مبادلات تجاری و فرصت های همکاری در راستای منافع دو ملت مصر و اوکراین تاکید کردند، افزود: در این گفت وگو به آخرین تحولات خاورمیانه نیز پرداخته شد و السیسی بر تلاش های مداوم مصر برای کاهش تنش های منطقه ای تاکید کرد.

زلنسکی نیز با تمجید از تلاشهای مصر در این زمینه گفت: با دیدگاه رئیس جمهور مصر درباره لزوم کاهش تنش ها و آرام سازی اوضاع موافق هستم.

او همچنین ضمن تشریح آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین، از اهتمام مصر برای پایان دادن به این جنگ قدردانی کرد.