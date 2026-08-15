گروه های حقوق بشری خواستار آزادی همه خبرنگاران فلسطینی از بازداشتگاه های اسرائیل شدند

جوان آنلاین: سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به دستگیری اخیر محمد عواد خبرنگار آزاد فلسطینی در خانهاش در کرانه باختری اشغالی اعلام کرد: ارتش اسرائیل او را به تروریسم متهم کرده است، اتهامی که اغلب بدون مدرک علیه خبرنگاران فلسطینی مطرح میشود.
این سازمان تأکید کرد: سازمان گزارشگران بدون مرز عمیقاً نگران است که این مورد، نمونه دیگری از بازداشت ناعادلانه باشد و از ارتش اسرائیل میخواهد که دلیل بازداشت محمد عواد را اعلام کند.
خانواده عواد اعلام کرد که او روز چهارشنبه از خانهاش در نزدیکی رامالله ربوده و با یک خودروی نظامی به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای ادعا کرد که عواد «مظنون به پیشبرد حملات تروریستی» بوده و بدون ارائه مدرک یا جزئیات بیشتر، مدعی شد که او «به نمایندگی از حماس فعالیت میکرده است.»
انجمن زندانیان فلسطینی که یک گروه خصوصی حامی فلسطینیهای بازداشتشده است، اعلام کرد که با بازداشت عواد، تعداد روزنامهنگاران فلسطینی بازداشتشده توسط اسرائیل به ۴۰ نفر رسیده است.
سندیکای روزنامهنگاران فلسطینی دستگیری عواد را «ادامه سیاست سیستماتیک اشغالگران در هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی» خواند.