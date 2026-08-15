«عرب ۴۸»: حماس تا چند روز آینده رهبر خود را در غزه انتخاب می کند

جوان آنلاین: پایگاه خبری عرب ۴۸ به نقل از منابع نزدیک به جنبش حماس افزود که علی العامودی محتملترین نامزد برای جانشینی خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه است.
به گزارش ایرنا، «خلیل الحیه» در ماه جولای پس از رقابت با «خالد مشعل» به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس انتخاب شد.
این منابع معتقدند که اگر انتخاب علی العامودی به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه تایید شود، نشانه مهمی از مسیری خواهد بود که رهبری این جنبش در غزه در نظر دارد در دوره آینده در پیش بگیرد.
این گزارش اشاره کرد که العامودی یکی از رهبران نزدیک حماس به «یحیی سنوار» رئیس سابق دفتر سیاسی است. یحیی سنوار در اکتبر ۲۰۲۴ پس از تعقیب و گریز در رفح توسط رژیم صهیونیستی ترور شد.
به نوشته عرب ۴۸، منابعی در حماس تاکید کردند که العامودی همچنین به عنوان یکی از طرفداران رویکرد سیاسی عملگرایانه در دوره پس از جنگ در غزه، ظاهر شده است.
براساس این گزارش، العامودی همچنین از جمله رهبران تاثیرگذار در جنبش حماس است که در داخل برای پذیرش نقشه راه «نیکولای ملادینوف» فرستاده عالی شورای به اصطلاح صلح غزه تلاش میکند.
این منابع گفتند که او از تقویت مسیر سیاسی حماس، از جمله مشارکت در انتخابات قانونگذاری فلسطین که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، حمایت میکند.
به نوشته عرب ۴۸، العامودی نقش حمایتی در دستیابی به توافق آتشبس در اکتبر ۲۰۲۵ که در شهر شرمالشیخ مصر مذاکره شد، ایفا کرد.
طبق ساختار رهبری داخلی حماس، این جنبش هر چهار سال یک رئیس دفتر سیاسی خود در نوار غزه و یک رئیس دیگر برای دفاتر سیاسی خود در داخل و خارج از سرزمینهای فلسطین انتخاب میکند.
این جنبش ساختار سازمانی خود را به سه منطقه اصلی، «نوار غزه»، «کرانه باختری» و «اقلیم خارج» تقسیم می کند.
جنبش حماس در ۲۰ جولای ( ۲۹ تیر ۱۴۰۵) از انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود و جانشین یحیی سنوار خبر داد.
«حسام بدران» عضو دفتر سیاسی حماس چهارشنبه گذشته اظهار داشت که این جنبش در انتخابات فلسطین در چارچوب وسیعترین ائتلاف ملی ممکن شرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه «جنبش حماس، انتخابات را بهترین و مناسبترین راه برای سامان دادن به اوضاع فلسطین میداند»، افزود: ما به هیچ حزبی فرصت مهندسی مجدد و برنامهریزی مجدد نظام سیاسی ملی فلسطین را بدون تصمیم مردم فلسطین و کنارگذاشتن حماس نخواهیم داد.
بدران، این انتخابات را فرصتی تاریخی برای ایجاد تغییر در وضعیت فلسطین و پایان دادن به انحصار تصمیمگیری ملی که دو دهه ادامه داشته است، توصیف کرد و در عین حال از نحوه و زمان برگزاری انتخابات انتقاد کرد و انتخاب این زمان را بدون اجماع ملی دانست.