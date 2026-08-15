روزنامه صهیونیستی:‌ پیشرفت ایران در تولید موشک مقامات اسرائیلی را حیرت زده کرده است

روزنامه رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایران موفق شده است زرادخانه موشک‌های بالستیک خود را با سرعتی بسیار سریع‌تر از آنچه ارتش اسرائیل و موساد پس از یک جنگ احتمالی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده بودند، بازسازی کند و این پیشرفت شگفت‌انگیز، مقامات اسرائیلی را حیرت زده کرده است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عربی ۲۱ به نقل از روزنامه «جروزالم پست» افزود که این بهبود سریع، محدود به یک منطقه نبوده است بلکه بخش‌های مختلفی را در ارتش ایران به رغم وجود خسارات گسترده وارد شده به تاسیسات صنعتی دفاعی آن، شامل می شود.

این روزنامه رژیم صهیونیستی در گزارشی با اشاره به اینکه این اولین باری نیست که ایران اسرائیل را غافلگیر می‌کند، افزود: اسرائیل همچنین از توانایی ایران در بازیابی ظرفیت تولید خود پس از حملاتی که در اکتبر ۲۰۲۴ و ژوئن ۲۰۲۵ انجام داد، غافلگیر شد.

این گزارش اضافه کرد: هر بار، برآوردهای اسرائیل تاخیرهای چندین ساله را پیش‌بینی می‌کرد، اما تهران راه‌های نوآورانه‌ای را برای از سرگیری تولید با سرعت بالا پیدا کرد. در جنگ ۲۰۲۶ که حدود ۴۰ روز طول کشید، اسرائیل و آمریکا بیش از ۲۶۰۰ سایت موشکی و صنایع نظامی ایران را هدف قرار دادند و حدود ۳۰ هزار حمله هوایی انجام دادند.

در آن زمان هر دو طرف ( آمریکا و رژیم اسرائیل) اعلام کردند که قابلیت‌های تولیدی ایران به شدت آسیب دیده است، اما با این وجود، اطلاعات کنونی نشان می‌دهد که ایران با موفقیت تولید موشک‌های جدید را با سرعتی فراتر از انتظارات از سر گرفته است.

این روزنامه رژیم اسرائیل گزارش داد که تهران از روش‌های نوآورانه‌ای مانند پاکسازی سریع آوار از تاسیسات زیرزمینی با استفاده از بولدوزر استفاده کرده که به آن اجازه بازگشت به تولید را داده است.

جروزالم پست افزود: در حالی که برآوردهای قبلی نشان می‌داد که ایران پس از جنگ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ موشک دوربرد در اختیار داشته است، اکنون تمرکز به سرعت بازسازی به جای مقدار باقی مانده تغییر یافته است.

در این گزارش آمده است که اگر ایران به تولید بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ موشک در ماه ادامه دهد، می‌تواند زرادخانه خود را از اوایل تا اواسط ۲۰۲۷ به سطح اواسط ۲۰۲۵ خود بازگرداند و تا سال ۲۰۲۸ دوباره به یک تهدید قابل توجه تبدیل شود.

این گزارش افزود:‌ این تحول، اسرائیل را با انتخاب‌های استراتژیک دشواری روبرو می‌کند، چه در مورد احتمال حمله جدید و چه در مورد تمرکز بر مساله هسته‌ای، به ویژه با توجه به موضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که مساله موشک‌های بالستیک را در اولویت قرار نمی‌دهد.