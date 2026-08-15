بر اساس گزارش رسانه ها، رئیس جمهور روسیه در پیامی به رهبر کره شمالی گفت که مسکو و پیونگ یانگ به طور فعال در همه زمینه‌ها و برای تضمین امنیت و ثبات منطقه‌ای همکاری می کنند.

جوان آنلاین: خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) روز شنبه گزارش داد که ولادیمیر پوتین در پیامی به کیم جونگ اون به مناسبت سالگرد آزادی کره از استعمار ژاپن گفت که مطمئن است روسیه و کره شمالی به «همکاری مشترک سازنده» در مورد مسائل فوری دوجانبه و بین‌المللی ادامه خواهند داد.

به گزارش ایرنا، در همین حال، خبرگزاری کی سی ان ای اعلام کرد که کیم روز جمعه از برج آزادی پیونگ یانگ بازدید کرد تا به سربازان اتحاد جماهیر شوروی که در جنگ جهانی دوم علیه ژاپن جنگیدند، ادای احترام کند.

این خبرگزاری گزارش داد: رهبر کره شمالی افزود میراث پیوندهای خونی و دوستی رزمی میان روسیه و کره شمالی به سنگ بنای روابط رو به گسترش ۲ کشور تبدیل شده است.