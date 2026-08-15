کد خبر: 1373941
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

کاخ سفید: ۴۰ کشور با چین در دور زدن تعرفه‌ها همکاری می کنند/ضرر ۲۶ میلیارد دلاری آمریکا

چین کاخ سفید ادعا کرد که دور زدن تعرفه‌های آمریکا سالانه بین ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلار از درآمد این کشور می‌کاهد و بیش از ۴۰ کشور را به همکاری با چین برای انتقال کالا و فرار از تعرفه‌ها متهم کرده است.

جوان آنلاین: کاخ سفید گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن مدعی شده است، کشورها برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا، کالاهای صادراتی خود را از طریق کشورهای ثالث منتقل می‌کنند که این اقدام سالانه بین ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی آمریکا را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، در این گزارش، چین متهم شده است، پس از اعمال تعرفه‌های جدید در سال ۲۰۱۸، کالاهای خود را برای بسته‌بندی و انجام مراحل محدودی از مونتاژ به کشورهای دیگری، از جمله مکزیک و مالزی، ارسال کرده است؛ روشی که به آن انتقال کالا از کشور ثالث گفته می‌شود.

کاخ سفید مدعی شده است: این روند باعث شده در آمار، به نظر برسد واردات آمریکا از چین کاهش یافته است؛ اما در عمل به پکن اجازه داده به گسترش بخش تولید خود ادامه دهد، به شکلی که می‌تواند کارخانه‌ها و فرصت‌های شغلی در آمریکا را با چالش مواجه کند.

«پیتر ناوارو» مشاور تجاری کاخ سفید، در نشست خبری تلفنی با خبرنگاران ادعا کرد: چین صادرات خود را از طریق بیش از ۴۰ کشور منتقل می‌کند. با این حال، او تأکید کرد که موضوع اصلی مطرح‌شده در این گزارش، بیشتر به کشورهایی مربوط می‌شود که امکان دور زدن تعرفه‌ها را برای چین فراهم می‌کنند.

ناوارو مدعی شد: سال‌هاست که این کلاهبرداری بزرگ انتقال کالا به چین کمونیستی اجازه داده است صادرات خود را از مسیر کشورهای دیگر عبور دهد.»

این گزارش در آستانه سفر برنامه‌ریزی‌شده شی جین‌پینگ رهبر چین به آمریکا در ماه سپتامبر منتشر شده است.

دونالد ترامپ در جریان سفر خود به پکن در ماه مه، از شی با لحنی مثبت و تحسین‌آمیز سخن گفته بود.

دولت چین روابط خود با آمریکا را رابطه‌ای مبتنی بر ثبات راهبردی توصیف کرده است. با این حال، سیاست‌های دولت چین در حمایت از صادرات کالاهای تولیدی، بخش‌های خودروسازی، فلزات و لوازم الکترونیکی را در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر مناطق دچار بی‌ثباتی کرده است.

مقام کاخ سفید همچنین هند را متهم کرد و گفت: کشورهایی مانند هند نیز ممکن است برای دور زدن تعرفه‌های جدید، کالاها را از طریق کشورهای ثالث منتقل کنند.

وی افزود چارچوب‌های تجاری جدیدی که دولت ترامپ در حال مذاکره و تدوین آنهاست، شامل مقرراتی خواهد بود که بر اساس آن، شرکای تجاری‌ که دست به چنین کاری بزنند، مجازات خواهند شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: دولت ترامپ برای حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی، تعرفه‌های سنگینی بر بخش بزرگی از کشورهای جهان وضع کرده و متحدان و رقبای آمریکا را به یک اندازه مشمول مالیات بر واردات قرار داده است. در عین حال، این تعرفه‌ها فشارهای تورمی تازه‌ای را در داخل آمریکا ایجاد کرده‌اند.

این گزارش، مجموعه‌ای از برآوردها درباره میزان انتقال کالا از کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفه‌ها ارائه می‌کند. در این برآوردها با استفاده از آمارهای دولتی و بخش خصوصی، تخمین زده شده است که سالانه کالاهایی به ارزش حدود ۳۴٫۲ میلیارد تا ۳۰۳ میلیارد دلار از طریق کشورهای ثالث منتقل می‌شوند.

گزارش برای محاسبه میزان درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته، رقم ۷۵ میلیارد دلار را به‌عنوان ارزش سالانه کالاهای منتقل‌شده از طریق کشورهای ثالث در نظر گرفته است.

ناوارو گفت: برای مقابله با این مشکل، گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، استفاده از هوش مصنوعی را در قالب یک برنامه آزمایشی آغاز کرده است تا بتواند انتقال کالا از کشورهای ثالث را شناسایی و متوقف کند.

به گفته ناوارو، اگر مشخص شود یک واردکننده درباره کشور مبدا کالا اطلاعات جعلی ارائه کرده است، دولت آمریکا می‌تواند تعرفه‌های مربوط به آن کالاها را به‌صورت عطف‌به‌ماسبق و برای حدود یک سال گذشته نیز مطالبه کند.

تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود وضع کرده، با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌رو شده‌اند و دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه برخی از آنها را لغو کرد.
آمریکا همچنان بیش از آنچه به سایر کشورهای جهان صادر می‌کند، کالا وارد می‌کند؛ اما کسری تجاری آمریکا در سال جاری تاکنون به ۳۷۱ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱۸۹ میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته است.

برچسب ها: چین ، دور زدن تحریم‌ها ، کاخ سفید
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

«پایتخت ۸» در راه است «زیرخاکی» به نوروز می‌رسد 

زمان پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

کاهش دمای تهران از فردا

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

اهداف چهارگانه عربستان از امضای توافق مکه

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

تلاش مشترک ترامپ و نتانیاهو: نمایش شکستی تحقیرآمیز به عنوان یک دستاورد

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

ولایتی: نیرو‌های خارجی باید منطقه را ترک کنند

پهپاد جدید ایران به موتور جت مجهز شد

برد موشک‌های ایران به بیش از ۴ هزار کیلومتر رسیده!

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

ایران به قدرتمندترین بازیگرِ منطقه تبدیل شده!

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

ایران بر عهد مقاومت خود پابرجا ایستاده است

قبوض نجومی برق!

تبعات انسداد تنگه باب‌المندب بر تجارت و حمل‌ونقل دریایی

تصویر جدیدی از رهبر معظم انقلاب منتشر شد

از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

قاتل: قصد سرقت داشتم

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس 

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

درمان رایگان و جهادی دندان نیازمندان

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

وحدت و معیشت تأکید رهبری است

نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

بحران جمعیت مدارس را هم خالی می‌کند

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
هر ایرانی یک بسیجی چگونه
غافلگیری بنزینی ممنوع!
۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی
جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟
سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی
زیرساخت‌های انرژی منطقه‌ای در تیررس / نگاهی اجمالی به وضعیت ۳ زیرساخت مهم انرژی منطقه
نقدی بر نشست استادن پیشکسوت روزنامه‌نگاری/ آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار