کاخ سفید ادعا کرد که دور زدن تعرفه‌های آمریکا سالانه بین ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلار از درآمد این کشور می‌کاهد و بیش از ۴۰ کشور را به همکاری با چین برای انتقال کالا و فرار از تعرفه‌ها متهم کرده است.

جوان آنلاین: کاخ سفید گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن مدعی شده است، کشورها برای دور زدن تعرفه‌های آمریکا، کالاهای صادراتی خود را از طریق کشورهای ثالث منتقل می‌کنند که این اقدام سالانه بین ۱۹ تا ۲۶ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی آمریکا را کاهش می‌دهد.

به گزارش ایرنا، در این گزارش، چین متهم شده است، پس از اعمال تعرفه‌های جدید در سال ۲۰۱۸، کالاهای خود را برای بسته‌بندی و انجام مراحل محدودی از مونتاژ به کشورهای دیگری، از جمله مکزیک و مالزی، ارسال کرده است؛ روشی که به آن انتقال کالا از کشور ثالث گفته می‌شود.

کاخ سفید مدعی شده است: این روند باعث شده در آمار، به نظر برسد واردات آمریکا از چین کاهش یافته است؛ اما در عمل به پکن اجازه داده به گسترش بخش تولید خود ادامه دهد، به شکلی که می‌تواند کارخانه‌ها و فرصت‌های شغلی در آمریکا را با چالش مواجه کند.

«پیتر ناوارو» مشاور تجاری کاخ سفید، در نشست خبری تلفنی با خبرنگاران ادعا کرد: چین صادرات خود را از طریق بیش از ۴۰ کشور منتقل می‌کند. با این حال، او تأکید کرد که موضوع اصلی مطرح‌شده در این گزارش، بیشتر به کشورهایی مربوط می‌شود که امکان دور زدن تعرفه‌ها را برای چین فراهم می‌کنند.

ناوارو مدعی شد: سال‌هاست که این کلاهبرداری بزرگ انتقال کالا به چین کمونیستی اجازه داده است صادرات خود را از مسیر کشورهای دیگر عبور دهد.»

این گزارش در آستانه سفر برنامه‌ریزی‌شده شی جین‌پینگ رهبر چین به آمریکا در ماه سپتامبر منتشر شده است.

دونالد ترامپ در جریان سفر خود به پکن در ماه مه، از شی با لحنی مثبت و تحسین‌آمیز سخن گفته بود.

دولت چین روابط خود با آمریکا را رابطه‌ای مبتنی بر ثبات راهبردی توصیف کرده است. با این حال، سیاست‌های دولت چین در حمایت از صادرات کالاهای تولیدی، بخش‌های خودروسازی، فلزات و لوازم الکترونیکی را در آمریکا، اروپا، ژاپن و دیگر مناطق دچار بی‌ثباتی کرده است.

مقام کاخ سفید همچنین هند را متهم کرد و گفت: کشورهایی مانند هند نیز ممکن است برای دور زدن تعرفه‌های جدید، کالاها را از طریق کشورهای ثالث منتقل کنند.

وی افزود چارچوب‌های تجاری جدیدی که دولت ترامپ در حال مذاکره و تدوین آنهاست، شامل مقرراتی خواهد بود که بر اساس آن، شرکای تجاری‌ که دست به چنین کاری بزنند، مجازات خواهند شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: دولت ترامپ برای حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی، تعرفه‌های سنگینی بر بخش بزرگی از کشورهای جهان وضع کرده و متحدان و رقبای آمریکا را به یک اندازه مشمول مالیات بر واردات قرار داده است. در عین حال، این تعرفه‌ها فشارهای تورمی تازه‌ای را در داخل آمریکا ایجاد کرده‌اند.

این گزارش، مجموعه‌ای از برآوردها درباره میزان انتقال کالا از کشورهای ثالث برای دور زدن تعرفه‌ها ارائه می‌کند. در این برآوردها با استفاده از آمارهای دولتی و بخش خصوصی، تخمین زده شده است که سالانه کالاهایی به ارزش حدود ۳۴٫۲ میلیارد تا ۳۰۳ میلیارد دلار از طریق کشورهای ثالث منتقل می‌شوند.

گزارش برای محاسبه میزان درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته، رقم ۷۵ میلیارد دلار را به‌عنوان ارزش سالانه کالاهای منتقل‌شده از طریق کشورهای ثالث در نظر گرفته است.

ناوارو گفت: برای مقابله با این مشکل، گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، استفاده از هوش مصنوعی را در قالب یک برنامه آزمایشی آغاز کرده است تا بتواند انتقال کالا از کشورهای ثالث را شناسایی و متوقف کند.

به گفته ناوارو، اگر مشخص شود یک واردکننده درباره کشور مبدا کالا اطلاعات جعلی ارائه کرده است، دولت آمریکا می‌تواند تعرفه‌های مربوط به آن کالاها را به‌صورت عطف‌به‌ماسبق و برای حدود یک سال گذشته نیز مطالبه کند.

تعرفه‌هایی که دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود وضع کرده، با چالش‌های حقوقی متعددی روبه‌رو شده‌اند و دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه برخی از آنها را لغو کرد.

آمریکا همچنان بیش از آنچه به سایر کشورهای جهان صادر می‌کند، کالا وارد می‌کند؛ اما کسری تجاری آمریکا در سال جاری تاکنون به ۳۷۱ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱۸۹ میلیارد دلار کمتر از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته است.