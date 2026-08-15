ائتلاف الانبار تحویل سلاح‌ گروه های مقاومت را مشروط به خروج نیروهای خارجی از عراق دانست

جوان آنلاین: «یاسر الدلیمی» در گفت و گو با خبرگزاری المعلومه عراق اظهارداشت: این ادعا که سلاحهای مقاومت عراق، امنیت داخلی و خارجی را تهدید میکند، نادرست است و هدف آن پاکسازی میدان از رزمندگان مقاومت در مهیا کردن زمینه برای اجرای طرحهایی است که هدف آنها تقسیم کشور به ایالتهای کوچک آسیبپذیر در برابر مداخله آمریکا است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: مقاومت اسلامی در عراق خواستار به تعویق انداختن تحویل سلاحهای خود تا زمانی است که نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیهای در عراق حضور دارند.
الدلیمی با بیان اینکه «سلاحهای مقاومت علیه نیروهای اشغالگر آمریکایی و نیروهای به اصطلاح ائتلاف بینالمللی است، بر لزوم ارائه ضمانتهایی که مانع از هرگونه نقض حاکمیت عراق و استقلال رای آن میشود، تاکید کرد.
پیشتر، حسین علی الموسوی سخنگوی جنبش النجبای عراق با انتقاد از طرح انحصار سلاح در کشورش هشدار داده بود که این طرح صرفاً سلاح گروههای مقاومت را هدف قرار داده و تحت فشار و دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
وی همچنین ادعاهای رسمی درباره تلاش برای کنترل پهپادها را «نمایشی ساختگی» و فاقد مبنا خوانده و گفته بود که شمار زیادی از کردهای تحزیه طلب ایران در اقلیم کردستان عراق با حمایت آمریکا مسلح شدهاند و کسی در مورد این سلاح ها حرفی نمی زند.
الموسوی در ادامه گفته بود که حدود ۱۵ هزار نیروی حزب کارگران کردستان (پکک) نیز در منطقه سنجار عراق حضور دارند و مجهز به سلاحهای متوسط و سنگین هستند.
این مقام نجبای عراق اظهار کرده بود که رهبران کرد از تحویل سلاح نیروهای پیشمرگه خودداری کردهاند و حتی حاضر به گفتوگو درباره این موضوع نیز نشدهاند.
سخنگوی النجباء با طرح این پرسش که چرا درباره این سلاحها صحبتی نمیشود اما بر انحصار سلاح مقاومت تأکید میشود، این سوال را مطرح کرده بود که چرا هیچکس درباره این سلاحها صحبت نمیکند و بر سلاح مقاومت اصرار دارد؟
عضو چارچوب هماهنگی: هیچ استثنایی برای هیچ نیروی خارجی در خاک عراق وجود ندارد
عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی با بیان اینکه هیچ استثنایی برای هیچ نیروی خارجی در خاک عراق وجود ندارد، خواستار پایان حضور نظامی ترکیه در این کشور شد و تاکید کرد که این حضور فاقد هرگونه تایید رسمی از سوی بغداد است و سؤالات جدی را مطرح میکند.
«عدی عبدالهادی» در گفت و گو با خبرگزاری المعلومه عراق گفت که حضور نظامی ترکیه در چندین منطقه، به ویژه در استانهای دهوک که برخی از آنها شامل پایگاههای بزرگ و دهها پاسگاه هستند، سؤالات زیادی را ایجاد میکند، به ویژه از آنجایی که فاقد هرگونه تایید رسمی از سوی بغداد است.
وی اشاره کرد که تمام بهانههایی که آنکارا سالها برای حفظ حضور خود ارائه کرده بود، با حل مساله حزب کارگران کردستان (پ. ک.ک) پایان یافته است. بنابراین، نیروهای ترکیه باید به مرزهای شناختهشده بینالمللی بین آنکارا و بغداد عقبنشینی کنند.
عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی افزود که حضور ترکیه در عراق که در برخی موارد شامل پایگاههای بزرگی است که هزاران سرباز با تجهیزات سنگین را در خود جای دادهاند، سوالات زیادی را مطرح میکند.
وی تاکید کرد که موضع دولت، پارلمان و مردم عراق، این است که با هرگونه حضور خارجی در خاک عراق مخالف هستند.
عبدالهادی بر ضرورت درک پیامدهای این موضوع، اطمینان از عدم وجود استثنا و اعمال فشار برای خروج این نیروها از مرزها و خاک عراق تاکید کرد.
گفتنی است که «علی الزیدی» نخست وزیر عراق اخیرا بار دیگر اعلام کرد که نیروهای ائتلاف آمریکایی آخر سپتامبر سال جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد.
الزیدی چند روز قبل در گفتگوی تلفنی با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵) زمان نهایی خروج نیروهای ائتلاف از عراق است و پایان ماموریت آنان زمینه گستردهتری را برای تمرکز عراق بر سازندگی، توسعه و رشد اقتصادی و تامین رفاه ملت عراق فراهم میکند.