مفتی شیعیان جعفری لبنان خواستار دستیابی به توافقی سه‌جانبه میان ایران، عربستان و لبنان شد و تاکید کرد: نزدیک شدن تهران و ریاض در نتیجه تحولات منطقه‌ای می‌تواند به لبنان کمک کند تا از شرایط نامطلوب سیاسی رهایی یابد.

جوان آنلاین: شیخ «احمد قبلان» در خطبه‌ نماز جمعه در مسجد امام حسین (ع) در «برج‌ البراجنه» تاکید کرد: صرفنظر از اختلافات ایران و عربستان، تغییرات منطقه‌ای و ماهیت منافع مشترک منجر به نزدیکی این دو کشور خواهد شد و این مساله آسودگی خیال لبنان را به همراه می‌شود.

به گزارش ایرنا، این روحانی برجسته لبنانی همچنین از رویکرد مقامات بیروت در روی آوردن به مذاکرات با اشغالگران صهیونیست و همسویی با آمریکا انتقاد و اعلام کرد: آنچه برای مقامات لبنان اهمیت دارد، صرفا مسائلی است که رضایت واشنگتن را جلب کند. وی مقامات این کشور را به نابود کردن حاکمیت ملی و ایجاد فاجعه ملی در این کشور متهم کرد.

نادیده گرفتن جنوب لبنان می‌تواند به فاجعه منجر شود/ بدون مقاومت، لبنان وجود نداشت

مفتی جعفری لبنان هشدار داد: سیاست های کنونی که منافع آمریکا را بر منافع لبنان مقدم می‌داند، موجودیت و ساختار لبنان را تهدید می‌کند. لبنان بر اساس مشارکت ملی و نه خودکامگی مقامات حاکم بنا شده است.

قبلان تاکید کرد: مقامات کنونی، لبنان را در برابر دو گزینه قرار داده‌اند؛ یا گرفتار شدن در مرکز خطرناک‌ترین فتنه‌ها یا جلوگیری از وقوع آن. آنچه برای مقامات لبنان اهمیت دارد، صرفا مسائلی است که رضایت واشنگتن را جلب کند. او همچنین درباره پشت پرده مذاکرات محرمانه که به گفته او موجودیت لبنان را تهدید می‌کند نیز هشدار داد.

وی بر ضرورت اجرای «توافق طائف» و برگزاری انتخابات پارلمانی بدون محدودیت‌های فرقه‌ای تاکید کرد و با هرگونه تعهدی که با وزن واقعی نمایندگی سیاسی گروهها در تضاد باشد، مخالفت کرد.

مفتی جعفری لبنان با اشاره به جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ بر ضرورت مقاومت برای حفظ حاکمیت تاکید و گفت: اگر مقاومت امروز و دیروز نبود، کشور لبنان هم وجود نداشت و نادیده گرفتن جنوب لبنان از سوی مقامات می‌تواند به فاجعه‌ای تاریخی تبدیل شود.