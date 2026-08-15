جوان آنلاین: حمید یاری، درباره آخرین وضعیت برگزاری لیگ برتر کشتی اظهار کرد: با توجه به شرایط در حال حاضر حضور هفت تیم در کشتی آزاد و شش تیم در کشتی فرنگی تقریباً قطعی شده است. البته ما با توجه به سوابق تیم‌ها و شرایطی که داشته‌اند، اعلام آمادگی آنها را می‌پذیریم، اما هنوز دو، سه تیم نیز پس از ثبت قرارداد باید مراحل کار خود را تکمیل کنند. امسال مسابقات را زودتر آغاز می‌کنیم و با توجه به اینکه بارها اعلام کرده‌ایم، انتظار داشتیم باشگاه‌ها نیز کارهای خود را به‌موقع انجام دهند، اما متأسفانه برخی باشگاه‌ها کارها را به دقیقه ۹۰ موکول می‌کنند.

به گزارش مهر، رئیس سازمان لیگ کشتی درباره وضعیت بانک شهر در کشتی فرنگی گفت: بانک شهر در کشتی فرنگی قصد تیمداری داشت اما چند روز پیش نامه انصراف به دست ما رسید. ما قبلاً با مدیریت بانک شهر صحبت کرده بودیم و آنها مجاب شده بودند که در مسابقات حضور پیدا کنند، اما موضوعات مختلف که بیشتر مسائل بودجه‌ای بود باعث شد فعلاً نامه انصراف خود را به ما بدهند. با این حال، من اعلام کردم که حداقل تا پایان ماه باید وضعیت خود را مشخص کنند. با توجه به همین شرایط، قرعه‌کشی نیز چند روز عقب‌تر خواهد افتاد، اما ما باید حداکثر تا هفته اول شهریور قرعه‌کشی را انجام دهیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره حضور تیم ستارگان پاس ساری در لیگ برتر و نامه‌نگاری این باشگاه با هیئت کشتی استان مازندران گفت: متأسفانه اتفاق ناخوشایندی سال گذشته در جریان مسابقات رخ داد و به نوعی اعتبار کشتی را تحت تأثیر قرار داد. درباره این موضوع تقریباً یک سال است که صحبت شده است و از جوانب مختلف بررسی و ایرادهای آن هم مشخص شده است. در حال حاضر سرمربی تیم ستارگان محرومیت دارد و جریمه هم برای خود باشگاه در نظر گرفته شده است.

یاری ادامه داد: اما تا این لحظه مجوز حضور این باشگاه با توجه به درخواستی که داشته‌اند صادر نشده است. مدیرعامل باشگاه نیز موضوع را پیگیری می‌کند. از لحاظ حضور باشگاه، ما مجدداً موضوع را برای بررسی و اعلام نظر رئیس فدراسیون و همچنین کمیته انضباطی مطرح کرده‌ایم، اما هنوز تأیید نهایی انجام نشده است. مدیرعامل باشگاه در حال تلاش است و اگر تا این هفته بتوانیم نظر مساعد را بگیریم، می‌توانند در لیگ حضور داشته باشند؛ در غیر این صورت، امسال حضور نخواهند داشت.

رئیس سازمان لیگ کشتی در ادامه درباره سامانه ثبت قراردادها و دلیل تأیید نشدن برخی قراردادها اظهار کرد: سامانه جامع کشتی حدود هفت، هشت سال است که فعالیت می‌کند. در بحث قراردادها نیز امسال سومین سالی است که ثبت قراردادها را در این سامانه انجام می‌دهیم. این موضوع با توجه به تأیید خود باشگاه‌ها مزایای زیادی برای آنها داشته است؛ از جمله اینکه رفت‌وآمد کشتی‌گیران به تهران و باشگاه‌ها بسیار محدود شده است. دیگر این محدودیت وجود ندارد که کشتی‌گیر بخواهد برای عقد قرارداد حضور فیزیکی داشته باشد.

یاری خاطرنشان کرد: چون فرآیند قراردادها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، بحث حضور فیزیکی افراد مطرح نیست. همچنین در این سه سال، نظم و نظام قراردادها از سوی خود باشگاه‌ها نیز بسیار بهتر شده است و ما اطلاعات جامع‌تری نسبت به تعداد کشتی‌گیران در اختیار داریم. ملاک ما برای قراردادها را اعلام کرده‌ایم و در خود آیین‌نامه نیز آمده است که آنچه برای ما رسمیت دارد، ثبت قرارداد در سامانه است. برخی کشتی‌گیران قرارداد داخلی امضا کردند.

یاری ادامه داد: ضمن اینکه برای اینکه به کشتی‌گیران ملی‌پوش خودمان احترام بگذاریم و حواشی به وجود نیاید، هیچ‌کدام از این کشتی‌گیران تا قبل از مسابقات جهانی اجازه ندارند بحث قرارداد و موارد مربوط به آن را در سامانه نهایی کنند. به همین خاطر، برخی از کشتی‌گیران ملی‌پوش که در مسابقات بازی‌های آسیایی و حتی مسابقات امیدهای جهان حضور دارند، قبل از برگزاری مسابقات خود نمی‌توانند در لیگ حضور پیدا کنند. قطعاً سه هفته ابتدایی لیگ در فاصله زمانی قبل از این مسابقات جهانی ، امیدها و بازی‌های آسیایی خواهد بود.

وی گفت: ملی‌پوشانی که در مسابقات امیدهای جهان، بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی بزرگسالان حضور دارند، قبل از این مسابقات نمی‌توانند در لیگ حضور داشته باشند. به همین خاطر اگر قرارداد بعضی از این افراد در سامانه مانده است، دلیلش همین است که اشتباهی صورت نگیرد و کاربر ما اشتباه نکند و باشگاه‌ها هم در این مرحله دچار خطا نشوند.

رئیس سازمان لیگ کشتی خاطرنشان کرد: قرارداد برخی کشتی‌گیران ملی‌پوش بسته و تأیید شده است، اما ما قراردادها را در سازمان لیگ نگه داشته‌ایم تا مسابقاتشان تمام شود. سایر تیم‌هایی که تاکنون اقدام کرده‌اند، از جمله استقلال، بانک شهر و سپاهان در کشتی فرنگی و استقلال در کشتی آزاد، در حال انجام اقدامات خود هستند. تعدادی از قراردادهای آنها ثبت و تأیید شده، اما برخی باشگاه‌ها هنوز اقدامات لازم را در خصوص ثبت قرارداد و مراحل بعدی روند کار در سامانه انجام نداده‌اند.

یاری در خصوص اعتبار قراردادهای داخلی نیز گفت: به طور کلی قراردادهای داخلی بین کشتی‌گیر و باشگاه، برای ما فاقد اعتبار است. اگر اختلافی بین آنها وجود داشته باشد و بخواهند از یکدیگر شکایت کنند، آن موضوع در مراجع مربوطه پیگیری می‌شود و ما در آن ورود نمی‌کنیم. چیزی که برای ما ملاک است، قرارداد رسمی و ثبت‌شده در سامانه جامع مسابقات است. اگر کشتی‌گیری نسبت به قراردادی معترض باشد، کمیته انضباطی و سیستم حقوقی فدراسیون نسبت به قراردادهایی که رسمیت دارند، یعنی قراردادهایی که در سامانه جامع مسابقات ثبت شده‌اند، رسیدگی و موضوع را پیگیری می‌کنند.

رئیس سازمان لیگ کشتی درباره تعداد تیم‌های حاضر در لیگ گفت: تا الان ۱۳ تیم حضورشان قطعی شده است؛ هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی. نسبت به سال گذشته تعداد تیم‌ها بیشتر شده است و بیشتر از این هم نمی‌توانیم تیم داشته باشیم، چون واقعاً زمان اجازه نمی‌دهد. با توجه به این پراکندگی زمانی که داریم، برای مسابقات لیگ در مجموع به هفت هفته زمان نیاز داریم. بلافاصله بعد از لیگ، مسابقات قهرمانی کشور و چرخه جدید انتخاب تیم ملی برای سال جدید میلادی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: باید در نظر بگیریم که کشتی‌گیران در چه مقطعی از نظر زمانی در اوج مسابقات قرار دارند و چه زمانی نیاز به استراحت دارند تا بتوانند بازسازی شوند و در همه رویدادها حضور داشته باشند. ما در این فاصله زمانی هفت هفته‌ای می‌خواهیم تمام ملاحظات را در نظر بگیریم. این موضوع منوط به این است که مسابقات رسمی که اعلام شده، یعنی بازی‌های آسیایی، مسابقات امیدهای جهان و مسابقات جهانی بزرگسالان که نهایتاً مهم‌ترین رویداد است، نیز در برنامه‌ریزی لحاظ شود. با توجه به این شرایط، نمی‌توانیم مسابقات را خارج از این زمان‌بندی نهایی کنیم. شرایط تیم‌ها و متقاضیان حاضر در لیگ را باید به گونه‌ای تنظیم کنیم تا بت

وانند با این شرایط زمانی ما هماهنگ شوند و از نظر مالی و همچنین کیفی نیز بتوانند خودشان را با برنامه‌های ما وفق دهند.