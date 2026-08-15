وقوع درگیری میان حزب الله و نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان

جوان آنلاین: در جریان حمله رژیم صهیونیستی علیه یک منزل مسکونی در منطقه انصار واقع در نبطیه لبنان دست کم شش تن به شهادت رسیده و ۲ تن دیگر زخمی شده اند.

به گزارش مهر، همچنین در پی این حمله شهروندان لبنانی در حال ترک شهر نبطیه و روستاهای اطراف آن هستند. گزارش های رسانه ای حاکی از تلاش نظامیان صهیونیست برای پیشروی به سمت بخش هایی از بلندی های علی الطاهر است.

همچنین گزارش شده که درگیری هایی میان نیروهای حزب الله و نظامیان صهیونیست در این مناطق رخ داده است.

ساعتی قبل جنگنده های رژیم صهیونیستی به وادی عدشیت - القصیر در لبنان حمله کردند و شهرک المنصوری در شهرستان صور را هدف قرار دادند.

شبکه المنار نیز گزارش داد که هواپیماهای جنگی دشمن صهیونیستی به حومه نبطیه الفوقا در جنوب لبنان حمله کردند.

بر اساس این گزارش، منطقه علی الطاهر به طور مستمر توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در معرض گلوله باران دشمن قرار گرفت و این حملات به جبل الرفیع و ارتفاعات الدبشه در منطقه النبطیه نیز گسترش یافت.