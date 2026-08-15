تاکید روسیه بر آمادگی این کشور برای مذاکره با اوکراین

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک فرستاده ویژه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد، مسکو آماده مذاکره با اوکراین و تحقق اهداف تعیینشده بدون خونریزی و ویرانی است.
به گزارش مهر، وی بیان کرد: روسیه آماده مذاکره است؛ مذاکرهای که به نتیجه یعنی هدفی که برای خود تعیین کردهایم، منجر شود. میتوان از طریق گفتوگو و با اجتناب از خونریزی، مرگهای غیرضروری یا ویرانی به این هدف دست یافت. روسیه بر همین اساس عمل میکند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیشتر تاکید کرده بود که تمامی اهداف عملیات نظامی این کشور در اوکراین محقق خواهد شد و روسیه حملات خود را به هر آنچه غرب برای تقویت ماشین جنگی اوکراین در اختیار این کشور قرار میدهد تشدید خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه نیز در مناسبتهای مختلف از جمله دیدارهای رسمی و نشستهای سالانه تاکید کرده است که مسکو در صورت نشان دادن جدیت کی یف آماده گفت و گوی سازنده با اوکراین برای دستیابی به تفاهمی است که درگیری را به صورت ریشه ای پایان دهد.