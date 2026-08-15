حمله ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از لبنان و سوریه

ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش بس در لبنان و همچنین نقض حاکمیت ملی سوریه بر مناطق جنوبی این کشور، نقاطی از لبنان و سوریه را هدف قرار داد.

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس، بر فراز منطقه حولا در جنوب این کشور منور پرتاب کرد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم اسرائیل همچنین به وادی عدشیت - القصیر در لبنان حمله کردند و شهرک المنصوری در شهرستان صور را هدف قرار دادند.

شبکه المنار نیز گزارش داد که هواپیماهای جنگی دشمن صهیونیستی به حومه نبطیه الفوقا در جنوب لبنان حمله کردند.

خبرنگار این شبکه لبنانی همچنین گزارش داد که یک بالگرد نظامی دشمن صهیونیستی در منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان ماموریت شناسایی انجام داد.

بر اساس این گزارش، منطقه علی الطاهر به طور مستمر توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در معرض گلوله باران دشمن قرار گرفت که به جبل الرفیع و ارتفاعات الدبشه در منطقه النبطیه نیز گسترش یافت.

به گزارش المنار، دشمن صهیونیستی در این حملات از تسلیحات ممنوعه از جمله گلوله های فسفری استفاده کرده است.

در سوریه نیز منابع سوری از آتش‌سوزی در زمین‌های کشاورزی حومه قنیطره در جنوب این کشور پس از حمله ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

پایگاه خبری عرب ژورنال به نقل از منابع آگاه افزود که در نتیجه شلیک شدید گلوله منور توسط نیروهای رژیم اسرائیل در جریان حمله جدید به منطقه قنیطره، آتش‌سوزی بزرگ در زمین‌های کشاورزی شهر «الرفید» واقع در حومه جنوبی قنیطره، رخ داده است.

این منابع گفتند که این منورها باعث آتش‌سوزی در مناطق کشاورزی این شهر شده و به محصولات کشاورزی آسیب رسانده و باعث ایجاد تنش در میان ساکنان شده است، در حالیکه نیروهای رژیم صهیونیستی به تحرکات و تجمع نیروهای خود در منطقه مرزی ادامه می‌دهند.