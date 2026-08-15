توقف پروازهای آموزشی «آپاچی» در ارتش آمریکا پس از سانحه مرگبار

به دنبال سقوط یک بالگرد تهاجمی آپاچی در ایالت تگزاس که منجر به مرگ دو خدمه آن شد، ارتش آمریکا تمامی پروازهای آموزشی این ناوگان را تا زمان مشخص شدن علت دقیق سانحه، به‌طور موقت متوقف کرد.

جوان آنلاین: ارتش آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل سقوط یک فروند بالگرد تهاجمی «آپاچی ای‌اچ-۶۴» در نزدیکی پایگاه «فورت هود» واقع در ایالت تگزاس، دستور توقف موقت تمام پروازهای آموزشی این نوع بالگرد صادر شده است.

در این سانحه که بازرسان مرکز آمادگی رزمی ارتش آمریکا تحقیقات درباره آن را آغاز کرده‌اند، دو تن از خدمه پرواز با نام‌های «دئونتر هوی» ۳۴ ساله و «ست اولمستد» ۲۵ ساله جان خود را از دست دادند. فرماندهی ارتش ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، اعلام کرد که این توقف عملیاتی تا زمانی که درک دقیق‌تری از علت اصلی این حادثه به دست آید، ادامه خواهد داشت.

بالگرد «آپاچی» به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و کشنده‌ترین تجهیزات تهاجمی هوایی ارتش آمریکا شناخته می‌شود که از سال ۱۹۸۴ وارد خدمت شده است. این بالگرد با قابلیت حمل ۱۶ موشک هلفایر، ۷۶ راکت هوایی و ۱۲۰۰ گلوله توپ ۳۰ میلی‌متری، توانایی هدف قرار دادن اهداف زرهی و تجهیزات نظامی را در بردهای مختلف دارد. طبق برنامه‌ریزی‌های ارتش آمریکا، این ناوگان قرار است تا سال ۲۰۵۰ همچنان در چرخه عملیاتی باقی بماند.