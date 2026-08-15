رئیس جمهور برزیل خطاب به ترامپ: در امور داخلی ما دخالت نکن

جوان آنلاین: لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل تاکید کرد که پذیرش استوارنامه سفیر آمریکا تنها بعد از برگزاری انتخابات در این کشور صورت خواهد گرفت.

وی نسبت به اقدام آمریکا در خصوص تعیین سفیر خود در برزیل قبل از انجام اقدامات دیپلماتیک لازم انتقاد کرد.

داسیلوا همچنین تصریح کرد: می خواهم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو در رو صحبت کنم و به او خواهم گفت که در امور داخلی برزیل و انتخابات این کشور مداخله نکند.

لازم به ذکر است که تنش ها میان دو کشور در زمینه های مختلف از جمله سیاسی و اقتصادی به دلیل اعمال تعرفه های گمرکی علیه کالاهای برزیلی و همچنین حمایت های ترامپ از رقیب داسیلوا تشدید شده است.