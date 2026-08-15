شبکه سی‌ان‌ان به شرایط بحرانی دولت ترامپ در قبال جنگ ایران و پیامدهای سنگین آن برای آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: شبکه آمریکایی سی‌ ان‌ ان گزارش داد، جنگ علیه ایران تنها مدت کوتاهی پس از آغاز، به سود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش نرفته است. با وجود تجاوزات نظامی و فشارهای اقتصادی، تهران نیازی به پاسخ دادن به مطالبات واشنگتن احساس نکرده و بالعکس، ایران با احساس تقویت نفوذ خود جسورتر شده و سقف مطالباتش را افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مشکلات پیرامون ترامپ از میدان نبرد و میز مذاکره فراتر رفته و افزایش یافته است و توانایی او برای ادامه جنگی را که وارد ششمین ماه خود شده و افکار عمومی آمریکا نیز از ابتدا درباره هدف آن قانع نشده بود، تهدید می‌کند.

رسوایی‌ها، پنهان‌ کاری و بحران کمبود مهمات

سی ‌ان ‌ان به جزئیات یک رسوایی سیاسی و امنیتی برای دولت آمریکا یعنی فرار مخفیانه ترامپ از هواپیمای ریاست‌جمهوری ایر فورس وان در ترکیه در ماه گذشته با استفاده از کامیون حمل غذا اشاره کرد. این موضوع پرسش‌هایی را درباره استفاده از رسانه‌ها برای انتشار اطلاعات گمراه‌کننده ایجاد کرده و ادعاهای واشنگتن درباره از بین بردن توانمندی‌های نظامی ایران را زیر سؤال می برد و ترامپ را در معرض تمسخر رسانه‌ها قرار داده است.

در عرصه نظامی نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که بحران کمبود مهمات حیاتی پس از نادیده گرفتن هشدارهای ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اوج خود رسیده است. حدود ۸۰ درصد از موشک‌های رهگیر سامانه دفاعی تاد مصرف شده و این مسئله آمادگی نظامی آمریکا را تهدید می‌کند و فرصت را برای رقبای دیگری مانند چین فراهم می‌کند.

این در حالی است که دولت ترامپ مدعی شده بود ذخایر کافی در قبال ایران را در اختیار دارد.

نارضایتی در دولت ترامپ و تضعیف روحیه نیروها

این شبکه به افزایش نشانه‌های خستگی مقام‌های دولت و متحدان آنها اشاره کرد. ژنرال کین به صورت محرمانه به مشاوران ارشد تاکید کرده است که باید به دنبال راهی برای خروج از جنگ باشند زیرا تشدید تنش نتیجه معکوس خواهد داشت. این موضوع همزمان با افزایش نگرانی جمهوری ‌خواهان درباره تاثیر جنگ بر انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ مطرح شده است.

این موضوع در اظهارات مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، مجریان سرشناس شبکه فاکس نیوز و چهره‌های بانفوذی که خواستار توقف جنگ و تمرکز بر اقتصاد داخلی هستند نمود پیدا کرده است. روزنامه گاردین نیز اخیرا گزارش داد که تردیدهای بیشتری درباره جنگ علیه ایران در شبکه فاکس نیوز که معمولا به حمایت شدید از جنگ شهرت دارد در حال مطرح شدن است.

در سطح میدانی نیز تحولات بر وخامت شرایط زندگی و وضعیت روانی خدمه ناو هواپیمابر یو ‌اس ‌اس آبراهام لینکلن که از ماه نوامبر در دریا مستقر است و بیش از ۲۰۰ روز بدون پهلو گرفتن در هیچ بندری سپری کرده‌ تاکید دارد. در این مدت مواردی از تلاش برای پریدن به دریا ثبت شده که نیروی دریایی آنها را موارد روانی توصیف کرده است. خانواده‌های صدها ملوان این ناو نیز به دلیل کمبود تجهیزات و آلودگی آب دست به اعتراض زده‌اند. اینها مسائلی است که این جنگ را به باتلاق و یک بار سیاسی و نظامی تبدیل کرده است.

منبع: مهر