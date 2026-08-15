جوان آنلاین: عبدالواحد ابورأس، معاون وزیر خارجه دولت انصارالله یمن تاکید کرد: برخی رژیم های عربی و در رأس آنها سعودی، ملت‌ها را از درون درگیر مسائل پایان‌ناپذیر می‌کنند و توانمندی‌ها و منابع آنها را در خدمت پروژه صهیونیستی در منطقه فرسوده می‌سازند.

وی اضافه کرد: هرکس سیاست‌های رژیم سعودی را با دقت بررسی کند درمی‌ یابد که این کشور سرگرم ایجاد بحران و دامن زدن به درگیری‌ها در سراسر منطقه از یمن گرفته تا لبنان، لیبی، سودان، عراق، سومالی و دیگر کشورها است تا ملت‌ها به مسئله فلسطین توجه نکرده و ریشه رژیم صهیونیستی را قطع نکنند.

ابورأس تصریح کرد: پول عربستان سعودی هر جا که جاه ‌طلبی‌ های صهیونیستی حضور داشته باشد به حرکت درمی‌آید. این در حالی است که ریاض باید به جای آن، قطب نمای خود را به سمت رژیم صهیونیستی هدایت می‌کرد تا با این غده سرطانی که همه ملت‌ها را هدف قرار داده است مقابله کند.

وی بیان کرد: هرگاه ملتی بخواهد خود را برای حمایت از ملت مسلمان فلسطین آماده کند، رژیم سعودی تلاش می‌کند آن را در مشکلات و بحران‌ های داخلی غرق کند تا جهت این مسیر را منحرف سازد.