جوان آنلاین: در جریان تیراندازی های سریالی روز جمعه در میشیگان آمریکا دست کم پنج تن کشته و یک تن دیگر زخمی شد.
گزارش شده که جسد عامل این تیراندازی ها توسط پلیس آمریکا کشف شده است. پلیس این کشور روز گذشته سه جسد را در خانه ای در منطقه میساوکی پیدا کرد.
کمی بعد نیز اجساد دو قربانی دیگر کشف شد که یکی از آنها در منطقهای جنگلی در نزدیکی دریاچه ویتلاک پیدا شد.
پلیس برای پیدا کردن عامل این جنایت به نام چاد هیکمن ۳۹ ساله وارد عمل شد اما در نهایت جسد وی کشف شد.
همچنین گزارش شده که تحقیقات برای بررسی علل این جنایت آغاز شده است.