روزنامه گاردین به بحران موشک های پاتریوت برای اوکراین و ابهام در موضع گیری آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین گزارش داد که کشورهای عضو ناتو به شدت در حمایت از اوکراین شکست خورده و این کشور را بدون تجهیزات دفاعی لازم رها کرده اند.

بر اساس این گزارش، این کشورها نمی تواند نیازهای شدید کی یف را به موشک های پاتریوت تأمین کنند.

در این گزارش آمده است: این میزان از بی توجهی ویرانگر به اوکراین در شرایط کنونی در آینده نیز باعث می شود اروپا بدون دفاع باقی بماند.

گاردین تصریح کرد: ابهام در موضع گیری آمریکا در قبال ارائه موشک های سامانه پاتریوت به اوکراین باعث شده کی یف نتواند به میزان کافی به این تجهیزات دسترسی پیدا کند. محافظت کامل از خاک اوکراین به چهار برابر حجم تولید سالانه موشک های پاتریوت نیاز دارد.