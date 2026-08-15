جوان آنلاین: این پیام هشدار که روز جمعه صادر شد، حتی در گوشیهای بیصدا نیز فعال میشود و از شهروندان میخواهد به دلیل خطر بالای اشتعال، از هرگونه فعالیت حادثهآفرین در فضای باز خودداری کنند. نخستوزیر انگلیس با توصیف وضعیت کشور به «انبار باروت»، تأکید کرد که در حوادث اخیر دستکم ۱۹ خانه ویران و ۱۹ نفر مجروح شدهاند.
بریتانیا هماکنون با شدیدترین خشکسالی از سال ۱۸۳۶ مواجه است؛ بهطوری که بیش از ۲۷ میلیون نفر با محدودیت مصرف آب دست و پنجه نرم میکنند.
این بحران اقلیمی علاوه بر خطرات آتشسوزی، با ثبت آمار نگرانکننده مرگومیر در پی موجهای گرمای شدید، وضعیت زیرساختی و امنیتی این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.