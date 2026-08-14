تشدید تنش در شهرک قصره کرانه باختری؛ سازمان همکاری اسلامی هشدار داد

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی امروز جمعه درباره خطرات تشدید اقدامات تروریستی سازمان یافته شهرکنشینان صهیونیست با حمایت نظامیان صهیونیست در کرانه باختری از جمله محاصره و تجاوزات بیوقفه به شهرک قصره در جنوب نابلس هشدار داد.
به گزارش مهر، این سازمان اعلام کرد که تجاوزات مذکور در ادامه کشتار ملت فلسطین، شهرکسازی، مصادره اراضی فلسطینی، تخریب خانههای فلسطینی، زیرساختهای نوار غزه و کرانه باختری از جمله شهر قدس اشغالی و هدف قرار دادن چادرها و همچنین تداوم توطئهها برای کوچاندن اجباری فلسطینیان از خانه و کاشانهشان صورت میگیرد و این جنایات و تجاوزات نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل است.
این نهاد بین المللی بار دیگر از مجامع جهانی خواست تا برای اعمال فشار بر سران تل آویو جهت خاتمه دادن به جنایات سازمان یافته دست به تمامی اقدامات دیپلماتیک و حقوقی و اقتصادی لازم بزنند.
این دبیرخانه بر لزوم فعالسازی ساز و کارهای حقوقی بینالمللی جهت محاکمه و مجازات عاملان این جنایات تاکید کرد.
بر اساس تحولات میدانی، امروز حدود ۵۰ فعال فلسطینی و خارجی، امروز در شهرک «قصره» در جنوب نابلس تجمع کرده و تلاش کردند خود را به خانههای فلسطینی محاصره شده توسط شهرکنشینان صهیونیست در منطقه «رأس العین» برسانند.
در میان این افراد، شماری از فعالان جنبش صهیونیستی «صلح اکنون» نیز حضور داشتند، اما نظامیان اشغالگر مانع رسیدن آنان به خانههای محاصره شده شدند و آنها را از منطقه دور کردند. همزمان نیروهای نظامی بیشتری نیز به اطراف محل تجمع اعزام شدند.
منابع محلی گزارش دادند شهرکنشینان صهیونیست بار دیگر چادری را در مقابل خانههای فلسطینیان در قصره برپا کردهاند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این رابطه مدعی شد که شهرکنشینان با وجود حضور ارتش، چادر خود را در نزدیکی این خانهها دوباره برپا کردهاند و ارتش همچنان قادر به کنترل وضعیت نیست؛ در حالی که شهرکنشینان در اطراف خانههای فلسطینی باقی ماندهاند.
شهرک فلسطینی «قصره» در جنوب شرق نابلس به دلیل موقعیت راهبردی خود به یکی از اهداف اصلی حملات و فشارهای شهرکنشینان صهیونیست تبدیل شده است. قصره حدود ۹ کیلومتر مربع وسعت دارد و قرار گرفتن آن در منطقهای مرتفع، اشراف گستردهای به سمت منطقه اغوار ایجاد کرده است. در اطراف این شهرک نیز چندین شهرک و کانون شهرکنشینی از جمله «مجدولیم»، «ایش کودیش»، «احیا» و «کیدا» قرار دارند که از نظر جغرافیایی با مجموعه شهرکهای «شیلو» در مرکز کرانه باختری مرتبط هستند.
قصره به همراه روستاها و شهرکهای «جالود»، «دوما» و «المغیر» مانعی جغرافیایی در برابر اتصال مجموعه شهرکهای صهیونیستنشین مرکز کرانه باختری به شهرکهای منطقه اغوار محسوب میشود.
بر اساس گزارشهای فلسطینی، طرحهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در این منطقه با هدف ایجاد یک کمربند شهرکنشینی شرقی ـ غربی دنبال میشود تا مرکز کرانه باختری را به اغوار متصل کند؛ اقدامی که میتواند به قطعه قطعه شدن بیشتر کرانه باختری و جدایی مناطق شمالی از جنوب آن منجر شود.