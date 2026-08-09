جوان آنلاین: سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ امروز تنها در میدان نظامی جریان ندارد، رسانه را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های نبرد با دشمن دانست و گفت: خبرنگاران در جنگ دوازده‌روزه و تحولات اخیر، با روایتگری از مقاومت و ایستادگی مردم، تصویری واقعی از اراده و شکست‌ناپذیری ملت ایران به جهان ارائه کردند و در جنگ روایت‌ها، دشمن را به زانو درآوردند. سردار حسین محبی با بیان اینکه خبرنگاران «افسران جنگ رسانه‌ای» هستند، نقش آنان را فراتر از پوشش اخبار دانست و تأکید کرد که ادراک‌سازی پیروزی، تقویت انسجام و همدلی ملی و نمایان‌کردن واقعیت‌های پنهان، از مهم‌ترین وظایف رسانه در میدان جدید تقابل با دشمن است؛ میدانی که در آن روایت مقاومت مردم و رزمندگان می‌تواند معادلات دشمن و اهداف طراحی‌شده برای جنگ را به چالش بکشد.

به گزارش سپاه‌نیوز، سردار حسین محبی، معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در گلزار شهدای کرمان ضمن گرامیداشت ۱۸ مرداد روز شهدای مدافع حرم و تبریک روز خبرنگار در کنار مزار سیدالشهدای مقاومت، سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: خوشبختانه خبرنگاران در عرصه جنگ رمضان و همچنین جنگ دوازده‌روزه، بسیار خوب عمل کردند.

سردار محبی با بیان اینکه یکی از کار‌های اساسی خبرنگاران، ادراک‌سازی پیروزی و ادراک‌سازی مقاومت مردم است، تصریح کرد: خبرنگاران در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ مقاومت، فرهنگ ایستادگی، مقابله با دشمن و دشمن‌ستیزی بسیار خوب عمل کرده‌اند و اگر ما موفقیتی در عرصه حفظ مردم در میدان و ایجاد انسجام، همدلی و هم‌افزایی بین اقشار مختلف مردم داریم، مرهون زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه است.

معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امروز یکی از عرصه‌های تأثیرگذار جنگ، عرصه رسانه است، خاطرنشان کرد: خبرنگاران در واقع افسران جنگ این عرصه هستند؛ عرصه‌ای که امروز فقط روایتگر و پوشش خبری صرف نیست، بلکه عرصه ادراک‌سازی، واقعیت‌سازی و نمایان‌کردن واقعیت‌های پنهان برای مردم است. وی در ادامه افزود: خبرنگاران اراده مردم، شکست‌ناپذیری ملت ایران و فرهنگ کهن این ملت را که با فرهنگ اسلامی تقویت شده، به تصویر می‌کشند و تجلی این فرهنگ را در میدان، با حضور مردم در خیابان و رزمندگان در جبهه و پیوند بین این دو، به کل جهان معرفی می‌کنند. سردار محبی با اشاره به شکست امریکا در جنگ ایران گفت: این جنگ، تنها جنگی است که امریکا بدون هیچ دستاوردی، شکست خود را می‌پذیرد و بخشی از این موفقیت و پیروزی، بدون تردید برمی‌گردد به زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری روز خبرنگار به نام شهید صارمی، بیان داشت: ما تا امروز یک روز به نام روز خبرنگار داشتیم، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که هر روز می‌تواند روز خبرنگار باشد و ما هر روز باید به خبرنگاران تبریک بگوییم؛ چراکه هر روز آنها کار جدیدی و تصویر جدیدی از اراده، مقاومت و سلحشوری مردم ایران برای جهانیان می‌سازند و دشمن را به این نتیجه رسانده‌اند که باید در برابر اراده ملت ایران زانو بزند. معاون روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم راهبرد فعلی، اظهار داشت: راهبرد فعلی ما، ادامه راهبرد‌های گذشته است و مقاومت تا همیشه و بدون پایان و شکست دادن دشمن، راهبرد تغییرناپذیر ماست. سردار محبی تصریح کرد: ما در حال حاضر دشمن را وادار کرده‌ایم که از همه اهدافی که برای خود تصور کرده بود، به سرعت افول کند و امروز همت خود را معطوف به بازکردن تنگه هرمز کرده است؛ در حالی که این تنگه برای ما فقط یک آبراه نیست، بلکه یک جغرافیای نبرد است. وی در پایان تأکید کرد: راهبرد فعلی ما، حفظ این تنگه است تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما را بپذیرد، تا زمانی که به شکست خود اعتراف کند و تا زمانی که قدرت ما و مالکیت ما را بر این تنگه بپذیرد.



رسانه بخشی از سامانه بازدارندگی ایران

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، روز گذشته با تأکید بر اینکه رسانه امروز یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی و از ارکان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: خبرنگاران دفاعی صرفاً راوی اخبار و دستاورد‌ها نیستند، بلکه با روایت پیشرفت، مطالبه‌گری حرفه‌ای و مقابله با جنگ شناختی دشمن، در ساختن قدرت ملی و شکل‌گیری انقلاب صنعتی دفاعی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه اظهار کرد: امروز اگر از قدرت ملی سخن می‌گوییم، نمی‌توان آن را صرفاً در تجهیزات، یگان‌ها و سامانه‌های رزمی خلاصه کرد؛ قدرت ملی منظومه‌ای به‌هم‌پیوسته از صنعت، علم، فناوری، اقتصاد، سرمایه انسانی، افکار عمومی و رسانه است. وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر افزود: در گذشته ممکن بود رسانه صرفاً به‌عنوان ابزار اطلاع‌رسانی دیده شود، اما تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که رسانه خود یکی از میدان‌های اصلی نبرد است و دشمن پیش از آنکه زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد، ذهن‌ها را هدف می‌گیرد.

سرپرست وزارت دفاع ادامه داد: عملیات روانی، جنگ شناختی، تحریف واقعیت، تولید ناامیدی و القای ناتوانی، بخشی از طراحی دشمن برای تضعیف قدرت ملی است و در چنین شرایطی رسانه صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از سامانه بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.

ابن‌الرضا تصریح کرد: همان‌گونه که صنعت دفاعی از مرز‌های جغرافیایی کشور صیانت می‌کند، رسانه نیز از مرز‌های شناختی و ذهنی جامعه محافظت می‌کند؛ چراکه بازدارندگی فقط با موشک ایجاد نمی‌شود و اگر جامعه نسبت به توان ملی خود امیدوار، آگاه و مطمئن باشد، دشمن بخش مهمی از اهداف خود را از دست خواهد داد. وی با بیان اینکه صنعت دفاعی قدرت تولید می‌کند، اما این قدرت زمانی به بازدارندگی پایدار تبدیل می‌شود که جامعه آن را بشناسد و به آن اعتماد کند، گفت: رسانه حلقه اتصال صنعت دفاعی با افکار عمومی است و خبرنگار دفاعی در تقویت بازدارندگی ملی سهم دارد.