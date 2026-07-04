جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی که آنها را اگاه خوانده است، مدعی شد که نخستوزیر این رژیم، اجرای عملیات نظامی در منطقه «علی الطاهر» در جنوب لبنان را به تعویق انداخته است.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام این منابع، «ترامپ خواستار جلوگیری از تشدید تنشها در لبنان [از سوی اسرائیل]شده تا تماسها و رایزنیهای جاری آمریکا با ایران دچار اختلال نشود.»
رژیم اسرائیل از دوم ماه مارس (۱۱ اسفند۱۴۰۴) جنگ تجاوزگرانه خود علیه لبنان را به راه انداخت که با پاسخ شدید مقاومت لبنان روبهرو شد.
۲۷ فروردین گذشته همزمان با اعلام ترامپ، آتش بس ۱۰ روزهای بین لبنان و رژیم صهیونیستی از ساعت ۱۲:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران وارد مرحله اجرایی شد، اما رژیم صهیونیستی با نقض این توافق به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانهها و اماکن عمومی ادامه داد که با پاسخ قاطع حزب الله لبنان مواجه شد.
با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، همچنان درگیریهای پراکنده بین نظامیان متجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل و نیروهای مقاومت لبنان ادامه دارد.