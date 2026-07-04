کد خبر: 1367009
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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ترامپ:مراسم تشییع رهبر ایران را دنبال می‌کنم / از دیدن مراسم و گریه ایرانی‌ها غافلگیر شدم

ترامپ:مراسم تشییع رهبر ایران را دنبال می‌کنم / از دیدن مراسم و گریه ایرانی‌ها غافلگیر شدم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مراسم تشییع رهبر شهید ایران را دنبال می‌کند.

جوان آنلاین: ترامپ روز شنبه به وقت محلی در گفت‌و‌گو با تارنمای اکسیوس ادعا کرد: مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای را دنبال می‌کند و از دیدن گریه ایرانی‌ها در مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای غافلگیر شده است.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که ایرانی‌ها «التماس می‌کنند که توافقی حاصل شود»، اما دو طرف تصمیم گرفته‌اند تا پایان مراسم تشییع مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنند.

او بار دیگر با تکرار تهدیدات و لفاظی هایش ادعا کرد: «همه آنها آنجا هستند. با یک شلیک [می‌توانیم همه‌شان را از بین ببریم]، اما این کار را نمی‌کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند.»

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: در این مدت هیچ‌یک از دو طرف به روی دیگری آتش نخواهد گشود.

وی همچنین گفت که «نتانیاهو دیروز درخواست ملاقات با من را داد. این ملاقات می‌تواند اوایل هفته آینده برگزار شود.»

رئیس جمهوری آمریکا افزود: «ما به خوبی با هم کنار می‌آییم، اما شما می‌دانید رئیس کیست و او نیز می‌داند رئیس کیست.»

اکسیوس افزود: افراد نزدیک به ترامپ در ماه‌های پس از دیدار فوریه، نسبت به نتانیاهو بیش از پیش بدبین و ناامید شده‌اند.

یک مقام آمریکایی گفت: «بسیاری از نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ معتقدند که بی‌بی (نتانیاهو) تقریبا درباره همه چیز اشتباه کرده است.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) دومین حمله خود به ایران را بار دیگر در میانه مذاکرات آغاز کردند و در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ توافق آتش‌بس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام و مذاکرات مستقیم میان تهران - واشنگتن در اسلام‌آباد آغاز شد.

سرانجام، توافق ایران و آمریکا پس از میانجی‌گری پاکستان، قطر و شماری دیگر از کشور‌های منطقه حاصل شد و یادداشت تفاهم مربوط به آن روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ به‌صورت الکترونیکی به امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ روسای جمهوری دو کشور رسید.

این سند چارچوب پایان عملیات نظامی، اجرای تعهدات متقابل و آغاز یک دوره ۶۰ روزه برای مذاکرات فنی و دستیابی به توافق جامع را تعیین کرده است.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، ایران و آمریکا
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