مخالفت قاطع مصر با تعرضات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین

جوان آنلاین: بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد مصطفی نخست وزیر فلسطین امروز شنبه تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایسنا، طرفین درباره تحولات اوضاع در نوار غزه رایزنی کردند.

وزیر خارجه مصر بر اهمیت تکمیل مرحله نخست طرح آتش بس در غزه برای تضمین ورود کامل کمک‌های بشردوستانه و آماده سازی شرایط برای انتقال به مراحل بعدی تا رسیدن به بهبود زود هنگام بازسازی این باریک تاکید کرد.

وی بر اهمیت توانمندسازی تشکیلات خودگردان برای انجام مسئولیت‌های خود در نوار غزه و کرانه باختری تاکید کرد.

رئیس دستگاه دیپلماسی مصر تعرضات پی در پی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله یورش‌های مکرر به مسجد الاقصی را محکوم کرد.

او بر مخالفت قاطع مصر با الحاق اراضی و شهرک سازی به عنوان نقض آشکار قانون بین‌المللی از بین بردن فرصت‌های تحقق راه حل دو دولتی تاکید کرد.

وزیر خارجه مصر و نخست وزیر فلسطین درباره مقدمات کنفرانس کشور‌های کمک کننده که قرار است در بروکسل طی ماه ژوئیه برگزار شود تعادل نظر کردند.

وزیر خارجه مصر بر حمایت کامل قاهره از دولت فلسطین و اهمیت بسیج حمایت مالی بین المللی از تشکیلات خودگردان تاکید کرد.