حملات هماهنگ به مواضع ارتش مالی؛ یک زندان هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ارتش مالی امروز شنبه اعلام کرد که افراد مسلح به ۵ نقطه در سراسر این کشور حمله کردهاند؛ این حملات بیش از ۲ ماه پس از آن صورت میگیرد که افراد مسلح به پایتخت و سایر مناطق کشور یورش برده بودند.
به گزارش مهر، به گفته منابع نظامی و امنیتی کشور مالی، این حملات امروز شنبه در مناطقی از جمله شهری در شمال که نیروهای دولتی و جنگجویان مخالف دولت در آن مستقر هستند، و همچنین شهری در جنوب پایتخت (باماکو) رخ داد.
ارتش این کشور اعلام کرد که این حملات مناطق «آگوئلوک» (Aguelhok)، «آنفیس» (Anefis) و «گائو» (Gao) در شمال، «سواره» (Sevare) در مرکز و «کنیروبا» (Kenieroba) در جنوب را هدف قرار داده است.
ارتش در بیانیهای تکمیلی که ساعاتی پیش منتشر شد، اعلام کرد که ۲۰ «تروریست» در «سِواره» و ۶ نفر در «گائو» کشته شدهاند و افزود که وضعیت اکنون «کاملاً تحت کنترل» است.
همچنین، خبرگزاری فرانسه (AFP) به نقل از ساکنان و منابع امنیتی کشور مالی گزارش داد که به زندانی در «کنیروبا» - واقع در ۷۴ کیلومتری باماکو حمله شده است. این خبرگزاری افزود که درگیریها در نقاط مختلف، حدود ساعت ۵ صبح به وقت محلی آغاز شد.
«محمد المولود رمضان»، سخنگوی «جبهه آزادیبخش ازواد» (FLA)، به خبرگزاری رویترز گفت که جنگجویان این گروه به «آنفیس» در منطقه «کیدال» (در شمال شرقی مالی) حمله کردهاند.
کشور مالی پیشتر با شورشهای گروههای مسلح وابسته به القاعده و داعش (ISIL/ISIS) و همچنین شورش جداییطلبانه در شمال این کشور مواجه بوده است. جداییطلبان سالهاست که برای تشکیل دولتی مستقل در شمال مالی میجنگند.