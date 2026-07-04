جوان آنلاین: اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا شامگاه شنبه در سخنانی مسئولیت مجازات رژیم صهیونیستی را مستقیما بر عهده کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشت و گفت: پیشنهاد رسمی برای توقف ترجیحات تجاری تحت توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا و اسرائیل همچنان متوقف مانده است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش پایگاه خبری یورواکتیو، رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص تاکید کرد: این پیشنهاد تأثیر اقتصادی قابلتوجهی خواهد داشت، اما همچنان روی میز است تا کشورهای عضو با اکثریت واجد شرایط به آن رأی دهند.
فون در لاین گسترش مداوم شهرکسازی رژیم صهیونیستی را شدیدا محکوم کرد و گفت: رشد مداوم شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری کاملا غیرقابل قبول است. خشونت به کار گرفته شده برای تضمین این گسترش، نفرتانگیز است و این اقدامات مستقیماً چشمانداز راهحل دو دولتی را تضعیف میکند.
استانداری قدس اخیرا هشدار داد که تصویب ایجاد ۱۳ شهرک جدید اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، فعالیتهای شهرکسازی را گسترش داده و این شهر را بیش از پیش از مناطق فلسطینی اطراف آن جدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش «موسسه خاورمیانه» مستقر در واشنگتن، از سال ۲۰۲۲ تاکنون روند گسترش شهرکسازی در منطقه «سی» کرانه باختری بهطور قابل توجهی افزایش یافته و همزمان، تخریب خانههای فلسطینیان و مصادره زمینهای آنها نیز شدت گرفته است.