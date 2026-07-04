مصلی تهران تا فردا ساعت ۲۰ میزبان زائران است

جوان آنلاین: حمیدرضا غلامزاده، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی، اظهار کرد: مصلی امام خمینی (ره) تا فردا ساعت ۲۰ به صورت یکسره میزبان زائران مراسم وداع با امام شهید است.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: ایستگاه‌های شهید بهشتی، مصلی و میرزای شیرازی همچمنان فعال است و ایستگاه شهید همت نیز که برای توزیع بهتر مسافران به صورت موقت فعال نبود به مدار خدمت‌رسانی بازگشته است.

غلامزاده تصریح کرد: از ایستگاه‌های نزدیک به مصلی نیز تاکسی و ون به صورت رایگان، زائران را به نزدیک‌ترین نقطه مصلی انتقال می‌دهد.